Artprice et Cision concluent un partenariat de distribution





PARIS, 22 décembre 2018 /CNW/ - Artprice, société du groupe Serveur®, pionnière de l'internet depuis 1985, en Europe, et Cision® sont heureux d'annoncer un partenariat de distribution de fil de presse. Par ce partenariat, Cision devient le distributeur officiel de nouvelles et de contenus d'un des leaders mondiaux de l'information sur le marché de l'art.

D'autre part, ce partenariat stratégique désigne Cision comme le prestataire de services de distribution d'information d'Artprice sur les tendances du marché de l'art, information à l'usage des principales agences de presse mondiales actuelles, dont environ 7 200 publications de presse internationale. L'accord est le résultat direct d'une relation de longue date entre Artprice et Cision, deux leaders sur leur marché respectif, qui dure depuis vingt ans.

Artprice, un leader mondial des banques de données sur le prix et l'indice de l'art, compte plus de 30 millions d'indices et de résultats d'enchères. Artprice Images® donne accès -- un accès illimité -- à la plus grande ressource du marché de l'art au monde, c'est-à-dire une bibliothèque renfermant 126 millions d'images ou de tirages d'oeuvres d'art, allant de 1700 à nos jours, ainsi que des commentaires des historiens de l'art d'Artprice.

S'attardant sur le partenariat, Thierry Ehrmann, fondateur et chef de la direction d'Artprice, a déclaré : « Nous sommes très fiers de fournir les meilleures informations sur le marché de l'art, à l'échelle mondiale, telles que les résultats de vente aux enchères, les indices couvrant plus de 700 000 artistes, les événements majeurs et les ouvertures de musées sur les cinq continents. Comme il en ressort de notre audit, le fil de presse de Cision dépasse la norme de diffusion d'information du secteur car, grâce à une distribution fiable et rapide, ce service permet à Artprice d'atteindre son marché qui représente environ 90 millions d'acheteurs et de collectionneurs, soit les profondeurs de son public. En 2019, Artprice et Cision auront donné naissance à une agence d'envergure mondiale vouée au marché de l'art, Art Press Agency. »

Cision s'est démarquée des concurrents au partenariat par son service client exceptionnel et son service de fil de presse unique en termes de diffusion et de contenu. En effet, pour Artprice, la distribution mondiale a été un facteur déterminant, notamment en France, en Europe et en Chine -- où la société est associée au leader chinois sur le marché de l'art, son partenaire institutionnel de poids Artron.net -- pour renforcer sa présence sur le marché international de l'art. Ce partenariat viendra étendre la portée et l'emprise mondiales d'Artprice dans la mesure où son programme Museum Industry®, un programme international de soutien à l'expansion des ouvertures de musées, est maintenant actif sur les cinq continents.

Frédéric Dumas, vice-président des ventes de Cision France, s'en est fait l'écho : « Les investissements technologiques que Cision a faits récemment ont renforcé notre position de partenaire de choix pour la distribution d'information. Nous travaillons avec les marques les plus respectées et, depuis maintenant vingt ans que nous travaillons pour Artprice dans le monde entier, nous entendons intensifier nos efforts en vue d'assurer un public concerné friand du contenu Artprice. »

