Un grand projet de stockage d'énergie à Northam, dans le Queensland, en Australie, vient d'être raccordé au réseau





Le fabricant chinois de modules photovoltaïques Risen Energy a fourni au centre plus de 30 000 modules

NINGBO, Chine, 22 décembre 2018 /PRNewswire/ -- La stratégie de mondialisation de Risen Energy commence à donner des résultats significatifs : après plusieurs années d'efforts sur le marché australien, la centrale de 10 MW de Northam (Queensland), développée en collaboration avec Carnegie Clean Energy, vient d'être raccordée au réseau.

Il s'agit du premier grand centre de stockage d'énergie construit par EMC Lendlease, la coentreprise formée par Energy Made Clean, une filiale à part entière de Carnegie, et Lendlease, un fournisseur de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (Engineering, Procurement and Construction, EPC). En tant que fournisseur de modules, Risen Energy a fourni au centre plus de 30 000 modules monocristallins.

Les modules ont été testés par Clean Energy Associates, une société mondiale de conseil en services techniques d'ingénierie et d'assurance qualité pour systèmes solaires photovoltaïques, détenue et exploitée par des Américains. Les modules s'adaptent très bien aux conditions climatiques d'Australie-Occidentale en raison de leur capacité à maintenir une production stable dans des environnements chauds et secs et assurent un retour sur investissement élevé en réduisant les coûts.

La centrale photovoltaïque de 25 hectares est désormais entièrement raccordée au réseau et devrait pouvoir générer 24 GWh d'électricité propre au cours des 25 prochaines années.

Selon les dernières données de l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque (China Photovoltaic Industry Association, CPIA), les exportations de modules des fabricants chinois de panneaux photovoltaïques ont maintenu leur croissance au cours des dix premiers mois de 2018, la part des exportations vers l'Australie étant passée de 6,0 % en 2017 à 10,7 %. La qualité inégalée de ses produits ainsi que son développement professionnel et efficace des projets ont permis à Risen Energy de non seulement exporter avec succès ses modules en Australie, mais également de participer à la construction de nombreuses grandes centrales électriques dans tout le pays, dans le strict respect des normes locales de conception et développement de projets. Parmi les différents projets auxquels la société a participé, celui de Yarranlea, dans lequel Risen Energy a joué un rôle important, a été tout particulièrement salué par le ministre des Ressources naturelles, des Mines et de l'Énergie du Queensland, Anthony Lynham.

Li Bin, directeur général de Risen Energy Australia, a déclaré : « L'expansion constante de notre société en Australie s'explique par ses technologies et produits innovants qui sont capables de répondre aux besoins des consommateurs des différentes régions du pays. À l'avenir, notre société prévoit d'investir dans des projets d'énergie renouvelable d'une capacité totale de 2 GW en Australie et continuera son développement dans le secteur du stockage de l'énergie. Concernant nos prochaines acquisitions, nous sommes actuellement à la recherche de partenaires financiers ou EPC, ainsi que de codéveloppeurs. »

Communiqué envoyé le 22 décembre 2018 à 10:51 et diffusé par :