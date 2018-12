Azimut clôture un placement privé de 1 149 500 $





Symbole: AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce la clôture d'un placement privé d'un montant de 1 149 500 $ provenant de cinq fonds institutionnels québécois :

Capital croissance PME II, s.e.c. (« CCPME ») (149 500 $);

(« ») (149 500 $); CDPQ Sodemex Inc. (300 000 $);

(300 000 $); Fonds de solidarité FTQ (200 000 $);

(200 000 $); SIDEX s.e.c. (« SIDEX ») (250 000 $); et

(« ») (250 Société de développement de la Baie James (« SDBJ ») (250 000 $)

Ce placement privé a consisté en l'émission de 4 421 153 unités, à un prix de 0,26 $ par unité, pour un produit total de 1 149 500 $. Chaque unité comprenait une action ordinaire de la Société et un demi-bon de souscription d'action. Chaque bon plein donne le droit à son détenteur de souscrire à une action ordinaire de la Société à un prix de 0,35 $ pendant une période de 18 mois. Les titres émis et pouvant être émis avec ce placement privé sont sujets à une période de rétention de quatre mois venant à échéance le 22 avril 2019. Des frais de gestion totalisant 48 980 $, représentant 4,26 % du placement privé, ont été payés au comptant.

Les bons de souscription sont sujets à une clause d'accélération. Si à tout moment après la période de quatre (4) mois et un jour suivant la date de clôture, le cours de clôture des actions ordinaires de la Société à la cote de la Bourse de la Bourse de croissance TSX est égal ou supérieur à 0,50 $ pendant 15 jours de séance consécutifs, tel qu'en fait foi le prix à la fermeture des marchés, la Société aura le droit d'aviser les détenteur de bons de souscription de son intention de forcer l'exercice des bons de souscription et sur réception de cet avis, les détenteurs de bons de souscription auront 30 jours pour exercer les bons de souscription, à défaut de quoi les bons de souscription expireront automatiquement.

Le placement demeure sujet à l'approbation finale par la Bourse de croissance TSX.

Le produit de ce placement privé sera utilisé pour explorer la Propriété Elmer (Au-Ag-Cu-Zn), détenue à 100% par Azimut et située dans la région de la Baie James au Québec, pour conduire d'autres travaux d'exploration, pour le développement des affaires et le fonds de roulement.

CCPME est un fonds mis en place conjointement par la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse ») et par Capital régional et coopératif Desjardins (« CRCD ») afin d'appuyer le développement économique des entreprises québécoises et en favoriser leur essor.

Par l'entremise de son portefeuille minier CDPQ Sodémex, la Caisse contribue au développement de l'industrie minière québécoise par la prise de participation dans des sociétés juniors d'exploration et des producteurs miniers actifs au Québec.

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 14,3 milliards de dollars au 31 mai 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de 194 746 emplois. Le Fonds est partenaire de 2 839 entreprises et compte 667 417 actionnaires-épargnants.

SIDEX, créée en 2001, est une initiative du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ. La société a pour mission d'investir dans des entreprises engagées dans l'exploration minière au Québec afin d'en diversifier l'inventaire minéral. SIDEX appuie l'innovation dans l'exploration en plus de soutenir la relève et a investi à ce jour, plus de 90 millions de dollars dans les sociétés minières et leurs projets au Québec.

La SDBJ a été créée en 1971 par la Loi sur le développement de la région de la Baie James. la SDBJ a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins.

A propos d'Azimut Exploration

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et, simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement avancé de mégadonnées géoscientifiques (« Big Data Analytics ») avec le système expert AZtechMine, soutenu par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 52,9 millions d'actions émises.

Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec (29 propriétés, 7 414 claims), incluant un des plus importants portfolios d'exploration dans la région de la Baie James (22 propriétés couvrant 5 078 claims ou 2 637 km2).

www.azimut-exploration.com

SOURCE Exploration Azimut inc.

Communiqué envoyé le 21 décembre 2018 à 15:45 et diffusé par :