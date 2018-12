Le CN atteint des jalons pour la CIT avant l'échéance de fin d'année





HOMEWOOD, Ill., 21 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a déclaré aujourd'hui qu'il avait atteint, avant l'échéance du 31 décembre 2018, tous les jalons requis dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la commande intégrale des trains (CIT). Le CN a également soumis une demande, le 7 novembre dernier, pour une prolongation de deux ans visant l'achèvement du déploiement et l'interopérabilité du projet.



La CIT, un système dont l'installation sur certains tronçons de la voie principale est exigée par le Congrès des États-Unis, est conçue pour prévenir les collisions entre les trains, les déraillements attribuables aux vitesses excessives et les mouvements de train non autorisés sur des tronçons de voie. D'ici la fin de 2018, les chemins de fer américains doivent installer tout le matériel de la CIT, acquérir le spectre des radiofréquences nécessaire et mettre en oeuvre la CIT sur plus de la moitié du territoire visé.

Les chemins de fer qui satisfont à ces critères peuvent obtenir une prolongation de deux ans auprès de la Federal Railroad Administration afin d'achever la mise en oeuvre complète de la CIT d'ici le 31 décembre 2020.

Le CN a atteint les jalons suivants pour la CIT :

Installation des 1 662 pylônes de transmission prévus

Formation des 5 614 membres du personnel requis

Installation du matériel de la CIT sur les 586 locomotives et les 35 tronçons de voie visés

Mise en oeuvre de la CIT sur 19 des 35 tronçons de voie, soit 1,568 milles ou 54 % du territoire visé

Le CN investit 1,4 G$ US dans le projet visant à installer la CIT sur quelque 3 100 milles de voie aux États-Unis.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

