Le Fonds de solidarité FTQ investit dans CAE





Le prêt non garanti financera l'acquisition par la société montréalaise de la division Formation pour l'aviation d'affaires de Bombardier

MONTRÉAL, le 21 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ annonce une participation majeure dans un prêt non garanti à CAE (NYSE: CAE) (TSX: CAE) afin de favoriser le maintien de la propriété québécoise de la division Formation pour l'aviation d'affaires de Bombardier. CAE a confirmé aujourd'hui le financement de la transaction qui renforcera sa position en tant que chef de file mondial en formation dans le domaine de l'aviation. L'acquisition par CAE de la division Formation pour l'aviation d'affaires de Bombardier devrait se conclure d'ici la deuxième moitié de l'année civile 2019.

« Cette acquisition stratégique par CAE, un des quatre maîtres d'oeuvre du secteur québécois de l'aéronautique, maintiendra les activités de formation de Bombardier dans les mains d'une société québécoise, a déclaré Janie Béïque, première vice-présidente aux Investissements du Fonds de solidarité FTQ. Cette transaction s'inscrit parfaitement dans la volonté du Fonds d'appuyer la croissance du secteur aéronautique du Québec, un des pôles mondiaux de cette industrie. »

Depuis sa création, le Fonds et son réseau ont investi plus de 1,1 milliards de dollars auprès de 157 entreprises des secteurs québécois de l'aéronautique et des services de transport.

Cette transaction est assujettie aux conditions normales de clôture.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 14,3 milliards de dollars au 31 mai 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de 194 746 emplois. Le Fonds est partenaire de 2 839 entreprises et compte 667 417 actionnaires-épargnants. Pour en savoir plus, visitez le www.fondsftq.com.

