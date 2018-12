Placements privés et nouvel administrateur





ROUYN-NORANDA, Québec, 20 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) est heureuse d'annoncer l'arrivée de Loïc Bureau au sein de son conseil d'administration. Monsieur Bureau détient un diplôme collégial en Technologie Minérale, un baccalauréat en génie géologique ainsi qu'une certification en gestion de projet. Mr Bureau a participé directement au succès de Ressources Pershimco en tant que directeur général des opérations et coordonne actuellement les activités du département de Technologie Minérale du CÉGEP de l'Abitibi-Témiscamingue. Il a été impliqué dans tous les projets d'exploration de Pershimco au Québec, au Mexique et au Panama.

Cette nomination est rendue nécessaire par le départ de Monsieur Alain Bureau, lequel a annoncé son désir de quitter le conseil d'administration étant donné ses activités professionnelles le retenant maintenant à l'extérieur du Canada.

La Société est également heureuse d'annoncer qu'elle entend toujours finaliser avant la fin de l'année 2018 le placement privé d'unités pour un produit brut de 200 000 $ annoncé le 10 octobre 2018.

Depuis 12 mois, la haute direction de la Société s'est également engagée financièrement auprès des projets de Pershimex. En effet, en pareille date l'année passée, soit le 28 décembre 2017, lors d'un placement privé de 250 000 $, cinq administrateurs et dirigeants de la Société (les «?initiés?») ont acheté un total de 1?750?000 unités pour un produit total de souscriptions de 175?000 $, soit Roger Bureau pour 50 % du placement privé, Robert Gagnon pour 2 % du placement privé, Jacques Levesque pour 6 % du placement privé, Pierre-Hubert Séguin pour 10 % du placement privé et Paul Cregher pour 2 % du placement privé.

Lors du prochain placement d'unités de 200 000 $, il est anticipé que 41 000 $ soit également investis par des initiés.

Les émissions d'unités dans le cadre de ces placements privés constituent des opérations en personnes apparentées, mais sont dispensées de l'obligation de fournir une évaluation officielle et d'obtenir l'approbation des porteurs minoritaires aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières, puisque ni la juste valeur marchande des unités émises aux initiés ni la juste valeur marchande de la totalité du placement privé n'excèdent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important relativement à la participation des initiés au moins 21 jours avant la date de la clôture des placements privés, car la participation individuelle et totale des initiés n'était pas déterminée à ce moment-là.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des

« énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l'effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.

