Les leaders du secteur rejoignent BIOPAC pour une conférence sur la physiologie humaine T4 qui se tiendra du 12 au 14 août 2019





GOLETA, Californie, 20 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. , a annoncé la deuxième Conférence bisannuelle de physiologie humaine T4 devant se dérouler du 12 au 14 août 2019 à l'University of California Santa Barbara (UCSB). Des chercheurs en sciences de la vie, des éducateurs et des étudiants sont invités à découvrir les dernières évolutions concernant les outils, tendances, techniques et technologies utilisés pour la mesure et l'interprétation physiologique. Les sessions T4 contiennent des conseils et des astuces pratiques afin d'offrir aux participants les outils et les perspectives les plus récents pour la découverte scientifique à base de quantités considérables de données, dérivées de multiples participants et appareils, à l'intérieur et en dehors du laboratoire.



BIOPAC organise la conférence sur la physiologie T4 afin d'approfondir la compréhension des mesures physiologiques. -Frazer Findlay, PDG de BIOPAC a déclaré : « BIOPAC a toujours accordé beaucoup d'importance à la collaboration avec des partenaires qui comprennent l'industrie et les besoins de nos clients. Je suis ravi que nos partenaires nous rejoignent pour cette conférence afin de partager les innovations et les idées sur, entre autres, la présentation du stimulus, la réalité virtuelle et augmentée, le contrôle de la tension, l'imagerie cérébrale, l'observation comportementale et plus encore. »

Parmi les intervenants figurent des universitaires de renom qui sont des experts dans leur domaine de recherche ainsi que des entreprises technologiques de premier plan telles que CNSystems (pour tension non invasive) et Psychology Software Tools (pour la présentation visuelle et le marquage des événements).

Les chercheurs et les éducateurs en physiologie, psychologie, neuroscience, physiologie de l'exercice et l'imagerie amélioreront leurs capacités en comprenant comment la technologie peut être optimisée pour obtenir une recherche plus efficace. Ces sessions T4 seront bénéfiques pour les chercheurs universitaires, les chercheurs, les assistants de recherche, les responsables de programme et leurs adjoints, les investigateurs, les chercheurs appliqués et les éducateurs qui pourront également nouer des contacts avec des pairs venus du monde entier. La première conférence T4 avait accueilli des participants venant de 26 pays différents.

La conférence s'étalera sur 3 jours et mettra l'accent sur l'enregistrement et l'analyse des données en utilisant les outils technologiques et les meilleures pratiques actuelles. Des experts dans des domaines de recherche majeurs dirigeront des sessions ciblées sur la mise en place de laboratoires ou de classes pour optimiser les données, préparer un sujet, synchroniser les données et standardiser l'interprétation en utilisant des processus automatisées de notation.

https://www.BIOPAC.com/BIOPAC -t4-human-physiology-conference/

À propos de BIOPAC Systems

BIOPAC a été fondé en 1985 et est considéré dans le monde entier comme étant un fournisseur majeur de matériels et de logiciels pour les sciences de la vie. Dans le monde entier, plus de 99 % des 100 meilleures universités et des entreprises du Global Fortune 500 font confiance à BIOPAC Systems pour leurs recherches en sciences de la vie et leurs besoins en systèmes d'enseignement. BIOPAC fabrique des outils scientifiques haut de gamme pour la mesure et l'interprétation physiologique. Les solutions de BIOPAC vont des solutions pédagogiques aux appareils d'avant-garde pour l'utilisation en laboratoire, dans des applications concrètes et les environnements de recherche en réalité virtuelle. Pour plus de renseignements sur les produits de BIOPAC , veuillez consulter www.BIOPAC.com .

