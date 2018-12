RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. annonce les distributions en espèces des FNB RBC pour décembre 2018





TORONTO, le 20 déc. 2018 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de décembre 2018 pour les porteurs de parts de FNB RBC.

Voici les distributions en espèces de décembre pour les FNB RBC :

NOM DU FONDS SYMBOLE

BOURSIER DISTRIBUTION

EN ESPÈCES

PAR PART FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC RLB 0,035 $ FNB d'obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans RBC RBO 0,035 $ FNB d'obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6-10 ans RBC RMBO 0,042 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2019 RBC RQG 0,172 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2020 RBC RQH 0,069 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2021 RBC RQI 0,046 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2022 RBC RQJ 0,036 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2023 RBC RQK 0,054 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2024 RBC RQL 0,045 $ FNB indiciel d'obligations de sociétés Objectif 2025 RBC RQN 0,079 $ FNB d'obligations canadiennes à court terme RBC PH&N RPSB 0,044 $ FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme RBC RCSB 0,036 $ FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC RCUB 0,033 $ FNB d'obligations de sociétés américaines à court terme RBC RUSB 0,134 $ FNB d'obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)* RUSB.U 0,101 $ FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD - Couvert) RGGB 0,075 $ FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD - Couvert) RBDI 0,234 $ FNB d'actions privilégiées canadiennes RBC RPF 0,065 $ FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC RCD 0,055 $ FNB quantitatif leaders d'actions canadiennes RBC RCE 0,061 $ FNB indiciel d'actions canadiennes RBC RCAN 0,122 $ FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC RLDR 0,104 $ FNB indiciel de rendement des banques canadiennes RBC RBNK 0,060 $ FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC RUD 0,128 $ FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD)* RUD.U 0,096 $ FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD - Couvert) RUDH 0,129 $ FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC RUBY 0,055 $ FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (parts USD)* RUBY.U 0,041 $ FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert) RUBH 0,041 $ FNB quantitatif leaders d'actions américaines RBC RUE 0,164 $ FNB quantitatif leaders d'actions américaines RBC (parts USD)* RUE.U 0,123 $ FNB quantitatif leaders d'actions américaines RBC (CAD - Couvert) RUEH 0,323 $ FNB indiciel d'actions américaines RBC RUSA 0,134 $ FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC RPD 0,331 $ FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD)* RPD.U 0,248 $ FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD - Couvert) RPDH 0,352 $ FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC RID 0,278 $ FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD)* RID.U 0,208 $ FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD - Couvert) RIDH 0,298 $ FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC RIE 0,309 $ FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC (parts USD)* RIE.U 0,232 $ FNB quantitatif leaders d'actions EAEO RBC (CAD - Couvert) RIEH 0,195 $ FNB indiciel d'actions internationales RBC RINT 0,192 $ FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC RXD 0,135 $ FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD)* RXD.U 0,101 $ FNB quantitatif leaders d'actions de marchés émergents RBC RXE 0,453 $ FNB quantitatif leaders d'actions de marchés émergents RBC (parts USD)* RXE.U 0,339 $ FNB indiciel d'actions de marchés émergents RBC REEM 0,127 $ FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC RLD 0,107 $ FNB stratégique leaders d'actions mondiales RBC RLE 0,148 $ FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC RGRE 0,349 $ FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD)* RGRE.U 0,261 $ FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC RIG 0,131 $ FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD)* RIG.U 0,099 $

* Les montants des distributions en espèces par part ($) indiqués ci-dessus sont en USD pour RUSB.U, RUD.U, RUBY.U, RUE.U, RPD.U, RID.U, RIE.U, RXD.U, RXE.U, RGRE.U et RIG.U.

Les porteurs de parts inscrits le 31 décembre 2018 recevront les distributions en espèces payables le 7 janvier 2019.

Toutes les valeurs sont présentées en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Veuillez prendre note que les distributions mensuelles en espèces ci-dessus ne tiennent pas compte des distributions annuelles de gains en capital réinvesties pour 2018, qui font l'objet d'une annonce distincte.

Les courtiers seront informés au début de 2019, par l'intermédiaire des Services de compensation et de dépôt de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, du montant imposable réel des distributions versées en espèces et des distributions réinvesties pour 2018, et des caractéristiques fiscales des distributions.

Pour obtenir un complément d'information sur les FNB RBC, allez au www.rbcgma.com/fnb .

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 425 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

