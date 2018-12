Malta lève 26 millions de dollars et crée une nouvelle société qui s'engage à bâtir l'avenir du stockage énergétique à l'échelle du réseau





Le système de stockage d'énergie électrothermique incubé à X, l'usine des projets ambitieux d'Alphabet, collecte et stocke l'énergie peu coûteuse et abondante du réseau et la répartit sous forme d'électricité à la demande

BOSTON, 20 décembre 2018 /PRNewswire/ -- -- Malta Inc, un pionnier du stockage d'énergie électrothermique, a annoncé aujourd'hui avoir levé 26 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement de série A mené par Breakthrough Energy Ventures, avec la participation d'autres investisseurs parmi lesquels Concord New Energy Group et Alfa Laval. Malta, qui a vu le jour sous le nom de «?Projet Malta?» à X, l'usine des projets ambitieux d'Alphabet est désormais une société indépendante d'Alphabet, appelée «?Malta Inc?».

«?Nous partageons avec nos investisseurs la même vision qui consiste à créer une solution de stockage évolutive qui facilitera l'expansion ultérieure de l'énergie renouvelable tout en améliorant la stabilité et la résilience du réseau à travers le monde. Au-delà de l'investissement en capital, ils s'associent véritablement avec nous pour créer un produit unique en son genre. Nous apprécions la confiance qu'ils accordent à notre stratégie et à la capacité de notre équipe à la mettre en oeuvre?», a déclaré Ramya Swaminathan, le PDG de Malta Inc.

Le système de stockage énergétique de Malta stocke l'énergie sous la forme d'un différentiel thermique entre les supports de stockage chauds et froids. Il s'appuie sur des principes bien établis en thermodynamique pour un système qui stocke l'électricité sous forme de chaleur dans du sel fondu à haute température et de froid dans un liquide antigel à basse température. Lors de sa phase d'incubation à X, l'usine de projets ambitieux d'Alphabet, le projet a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse et d'un processus de réduction des risques.

Malta Inc travaillera en collaboration avec des partenaires du secteur pour transformer les conceptions détaillées développées et affinées à X en machines de qualité industrielle pour son premier système pilote. Le système de Malta peut stocker l'électricité pendant des jours, voire des semaines, jusqu'à ce que le besoin se manifeste. L'électricité peut provenir de n'importe quelle source (qu'il s'agisse du vent, du soleil ou des combustibles fossiles par exemple) et de n'importe quel endroit. Malta peut potentiellement rendre les investissements existants dans la production d'énergie fossile et renouvelable plus productifs tout en améliorant de façon spectaculaire la stabilité et la résilience du réseau électrique.

«?Actuellement, le passage à l'énergie renouvelable est limité par l'absence d'un stockage énergétique abordable et fiable à l'échelle du réseau. La technologie de Malta nous donne une chance de stocker toute l'énergie renouvelable que nous créons, à bas prix et de manière fiable. X ayant rempli son rôle pour amener la technologie de Malta aussi loin que possible, nous sommes ravis de passer le relais à l'équipe de Malta pour la prochaine phase de développement et de déploiement du produit?», a déclaré Raj Apte, Ph.D., conseiller scientifique chez X, l'usine des projets ambitieux.

«?Résoudre le problème de l'intermittence de l'énergie renouvelable est un élément essentiel pour fournir de l'énergie propre, peu coûteuse et fiable. C'est pourquoi le stockage est un domaine d'investissement important pour BEV », a déclaré Carmichael Roberts de Breakthrough Energy Ventures. « Le système de stockage énergétique de Malta est une approche différente et prometteuse par rapport aux batteries conventionnelles, qui utilise des composants existants et des ressources peu coûteuses pour stocker l'énergie sous forme de chaleur : c'est ce qui rend ce système rentable à l'échelle. Nous sommes également enthousiasmés par ce syndicat d'investisseurs qui met nos ressources uniques en commun pour commercialiser cette technologie. »

« Avec l'augmentation de la part d'électricité produite à partir de ressources renouvelables, la demande de stockage énergétique s'est accrue et l'innovation dans la technologie de stockage de l'énergie deviendra essentielle pour utiliser efficacement l'énergie propre. La technologie de stockage énergétique de Malta peut largement être appliquée à divers marchés du stockage de l'énergie tels que le déplacement de charge de la période de pointe du réseau, les services auxiliaires, les ressources énergétiques distribuées, les parcs commerciaux et industriels, et plus encore, avec un potentiel de développement considérable. Notre investissement dans Malta Inc. revêt une importance stratégique pour la poursuite du développement de nos activités d'investissement dans les projets énergétiques et de notre branche d'activité lié aux services techniques. Il profite aux intérêts de notre société et de l'ensemble de nos actionnaires?», a déclaré M. Liu Shunxing, président de Concord New Energy Group.

«?Nous pensons que Malta est une initiative très intéressante, avec un grand potentiel?», a déclaré Susanne Pahlén Åklundh, présidente de la division Énergie d'Alfa Laval. «?Nous apporterons notre expertise unique en matière de technologie de transfert de chaleur, et notamment la conception et la production d'échangeurs de chaleur, aux connaissances et aux ressources inestimables du groupe d'investisseurs de Malta Inc. Nous sommes heureux de nouer un partenariat avec eux pour commercialiser cette nouvelle approche innovante en matière de stockage énergétique.?»

À propos de Malta Inc

Malta est un fournisseur de solutions de stockage énergétique à l'échelle du réseau, de qualité industrielle. Le système de Malta collecte et stocke l'énergie renouvelable et fossile peu coûteuse et abondante, et la répartit au besoin vers le réseau afin de pouvoir fournir de l'électricité à la demande de manière abordable et fiable. Incubée à X, l'usine des projets ambitieux (anciennement Google [x]), et financée par des sociétés de capital-risque et du secteur de l'électricité commerciale de premier plan, Malta est située à Cambridge, dans le Massachusetts. Veuillez visiter www.maltainc.com.

À propos de Breakthrough Energy Ventures

Breakthrough Energy Ventures (BEV) est un fonds à but lucratif dirigé par des investisseurs, créé pour accélérer la transition mondiale vers l'énergie propre. Le capital engagé de BEV s'élève à plus d'un milliard de dollars afin de financer des progrès scientifiques décisifs ayant le potentiel de produire de l'énergie propre, abordable et fiable. Le fonds accorde la priorité aux investissements dans les cinq grands défis qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre : l'électricité, les transports, l'agriculture, la fabrication et les bâtiments. BEV a été créé par la Breakthrough Energy Coalition en 2016 et est soutenu par un groupe d'investisseurs qui comprend plusieurs des plus importants chefs d'entreprise du monde. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.b-t.energy/ventures/

À propos de Concord New Energy Group Limited

Concord New Energy Group Limited (CNE) est un promoteur et exploitant de projets intégrés éoliens, solaires et de stockage d'énergie à l'échelle des services publics. La société possède actuellement une capacité d'exploitation de plus de 1900 MW en Chine et aux États-Unis et se concentre sur le développement, l'exploitation et l'entretien de projets énergétiques qui peuvent aider le monde à se tourner vers un avenir énergétique plus propre. CNE était auparavant connu sous le nom de China WindPower Group Limited et est coté à la Bourse de Hong Kong sous le symbole boursier 0182. Vous trouverez plus d'informations à l'adresse www.cnegroup.com/en

À propos d'Alfa Laval

Alfa Laval est l'un des leaders mondiaux de la fourniture de produits spécialisés et de solutions d'ingénierie qui s'appuient sur ses principales technologies, à savoir l'échange thermique, la séparation et le transfert des fluides. Les équipements, systèmes et services de la société visent à aider nos clients à optimiser les performances de leurs procédés. Ces solutions les aident à chauffer, réfrigérer, séparer et transférer les produits dans les industries agro-alimentaires, chimiques et pétrochimiques, pharmaceutiques, ainsi que pour la production de boissons, d'amidon, de sucre et d'éthanol. Les produits d'Alfa Laval sont également utilisés dans les centrales, à bord des navires, dans l'exploration pétrolière et gazière, le génie mécanique ou l'industrie minière, ainsi que pour les stations d'épuration, la climatisation de confort et la réfrigération. Dans près de 100 pays, l'organisation mondiale d'Alfa Laval collabore étroitement avec ses clients pour les aider à garder une longueur d'avance sur la scène mondiale. La société Alfa Laval est cotée en bourse au Nasdaq OMX et ses ventes de l'année 2017 ont atteint 3,6 milliards d'euros (35,3 milliards de SEK). La société compte près de 16?400 employés. www.alfalaval.com.

