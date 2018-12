L'Opération Nez rouge invite les Québécois à être bénévoles durant les Fêtes





En service jusqu'au 31 décembre

QUÉBEC, le 20 déc. 2018 /CNW Telbec/ - À quelques jours de Noël, l'atmosphère est déjà à la fête et à la convivialité dans les 63 centrales qui s'apprêtent à entamer leur quatrième fin de semaine d'activité, dont les soirées s'annoncent bien remplies. Ravie de l'importante mobilisation des Québécois pour sa 35e campagne de raccompagnement, l'Opération Nez rouge remercie chaleureusement les 22 465 bénévoles qui ont permis de mener à bon port 31 837 automobilistes depuis le 30 novembre. À l'approche des festivités à venir, elle lance un appel à tous ceux qui désirent enfiler à nouveau, ou pour une première fois, le dossard rouge pour faire en sorte que les prochains jours se déroulent dans la joie et en toute sécurité sur les routes.

La Brasserie Labatt récompense l'engagement des bénévoles

Elle-même engagée dans l'Opération Nez rouge depuis maintenant 10 ans, La Brasserie Labatt remettra un prix de choix à un bénévole qui aura généreusement donné de son temps durant la campagne pour accroître la sécurité sur les routes. L'entreprise offrira un voyage pour deux personnes à destination de la Belgique comprenant les billets d'avion aller-retour, des tours guidés des villes de Bruges et de Bruxelles, 500 $ d'argent de poche et bien d'autres surprises. Tous les détails et règlements sont disponibles au OperationNezrouge.com, de même que le formulaire d'inscription bénévole.

L'application mobile : l'incontournable des Fêtes

Compte tenu des déplacements qui se multiplieront bientôt en raison des nombreux événements entre amis et en famille, la prudence sera encore plus de mise sur les routes. L'Opération Nez rouge invite les automobilistes à télécharger son application mobile afin de toujours pouvoir contacter son service de raccompagnement, peu importe où le vent des Fêtes les portera. Parce que les soirées mémorables n'ont pas seulement lieu lorsqu'on enfile un dossard rouge, mais aussi quand on choisit d'appeler l'Opération Nez rouge pour rentrer à bon port.

À propos de l'Opération Nez rouge

L'Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur, et en réalisant d'autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.

Note aux médias : Veuillez noter que les dernières statistiques publiées au OperationNezrouge.com/fr/qc/statistiques seront celles du samedi 22 décembre 2018. Les statistiques des dernières soirées d'opération seront dévoilées dans le bilan du 3 janvier 2019.

