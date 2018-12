La ministre Ng et la ministre Monsef rencontrent des femmes entrepreneures de la région





Les ministres ont discuté des initiatives du gouvernement du Canada en appui aux femmes entrepreneures

PETERBOROUGH, ON, le 19 déc. 2018 /CNW/ - La participation pleine et entière des femmes à l'économie est essentielle à la compétitivité du Canada, car, quand les femmes réussissent, tout le monde en sort gagnant.

C'est pour cette raison que le gouvernement effectue des investissements sans précédent dans l'entrepreneuriat au féminin. L'objectif de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, dotée de 2 milliards de dollars, est de doubler le nombre d'entreprises appartenant à des femmes d'ici 2025.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et députée de Peterborough-Kawartha, l'honorable Maryam Monsef, ont rencontré des femmes entrepreneures et propriétaires de petite entreprise à l'occasion d'une conférence organisée par le Women's Business Network of Peterborough (anglais). Les ministres ont fait le point sur les mesures de soutien à la disposition des femmes entrepreneures aux quatre coins du Canada.

« Notre gouvernement est d'avis que l'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais qu'elle est également profitable. C'est pourquoi nous avons lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes en faisant en sorte qu'elles aient un meilleur accès aux sources de financement, aux réseaux et aux conseils. C'est un investissement judicieux qui aura des retombées socioéconomiques positives. Je suis enchantée que la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat contribue à favoriser l'entrepreneuriat au féminin d'un océan à l'autre. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Chaque Canadien, peu importe son genre, devrait avoir des chances égales et justes de réussir. En tant que gouvernement, nous avons la responsabilité morale et économique de bien faire les choses au nom de tous les Canadiens. Les femmes entrepreneures jouent un rôle essentiel au sein de l'économie canadienne. Nous pouvons ajouter 150 milliards de dollars à notre économie en moins d'une décennie si nous adoptons des politiques centrées sur l'équité et l'égalité. En investissant dans les femmes, nous renforçons l'économie au bénéfice de l'ensemble de la population. »

-- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et députée de Peterborough-Kawartha, l'honorable Maryam Monsef

Les faits en bref

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui est assortie d'une enveloppe de près de 2 milliards de dollars, aidera les femmes à démarrer et à faire croître leur entreprise en améliorant leur accès aux sources de financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin.

La Stratégie aidera le gouvernement à atteindre son objectif de doubler le nombre d'entreprises détenues majoritairement par des femmes d'ici 2025.

Les programmes de la SFE sont complémentaires aux initiatives globales du gouvernement visant à aider les femmes, notamment celles touchant la parité salariale, les congés parentaux souples et les services abordables de garde d'enfants

La promotion de l'égalité des sexes pourrait graduellement ajouter 150 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada d'ici 2026.

d'ici 2026. Moins de 16 % des petites et moyennes entreprises (PME) au Canada sont détenues majoritairement par des femmes.

sont détenues majoritairement par des femmes. Seulement 8,4 % des PME détenues majoritairement par des femmes font de l'exportation, comparativement à 12,8 % des PME détenues majoritairement par des hommes.

Selon le rapport de 2015-2016 sur les femmes en entrepreneuriat du Global Entrepreneurship Monitor Canada, le pays affichait en 2016 le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprises (13,3 %) et se situait au cinquième rang concernant la proportion d'entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation.

