Le gouvernement du Canada protège l'habitat essentiel des espèces en péril

OTTAWA, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les espèces en péril et leur habitat essentiel d'un océan à l'autre, et il prend des mesures pour assurer leur rétablissement.

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a signé huit arrêtés visant à protéger l'habitat essentiel en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Les arrêtés visant à protéger l'habitat essentiel approuvés permettront de renforcer la protection de ces espèces en péril : le corégone de l'Atlantique, la tête carminée, l'épinoche à trois épines de type lotique du lac Misty, l'épinoche à trois épines de type lentique du lac Misty, le naseux moucheté, le phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins, le méné d'argent de l'Ouest, et le chabot de la chaîne côtière.

Un arrêté visant la protection de l'habitat essentiel met l'accent sur la protection des conditions et des emplacements géographiques précis qui sont essentiels à la survie ou au rétablissement de l'espèce visée, comme l'endroit où les femelles mettent bas, où les oeufs éclosent et où les individus s'alimentent et élèvent leurs petits. Les activités proposées dans les zones désignées comme habitat essentiel doivent être évaluées au cas par cas pour s'assurer qu'elles ne compromettront pas la survie ou le rétablissement des espèces. Un arrêté visant la protection de l'habitat essentiel s'applique à toutes les activités humaines actuelles et futures qui sont susceptibles d'entraîner la destruction de toute partie de l'habitat essentiel désigné d'une espèce en péril.

« La protection des espèces aquatiques est une priorité du gouvernement du Canada, et nous prenons des mesures pour nous assurer que les habitats dont elles ont besoin pour se développer et survivre sont disponibles et demeurent sains. En travaillant ensembleavec les Canadiens, nous pouvons accroître les chances de survie et de rétablissement des espèces en péril tout en préservant la richesse et la diversité de notre environnement marin. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les arrêtés visant la protection de l'habitat essentiel des espèces suivantes ont déjà fait l'objet de consultations publiques et ont été publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada :

: Le corégone de l'Atlantique et la tête carminée, le 19 septembre 2018.



L'épinoche à trois épines de type lotique du lac Misty, et l'épinoche à trois épines de type lentique du lac Misty, le 31 octobre 2018.



Le naseux moucheté, le 14 novembre 2018.

Les arrêtés visant la protection de l'habitat essentiel des espèces suivantes ont déjà fait l'objet de consultations publiques et seront publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada :

: Le phoque commun de la sous-espèce des Lacs des Loups Marins, le 24 décembre 2018.



Le méné d'argent de l'Ouest, et le chabot de la chaîne côtière, le 9 janvier 2019.

