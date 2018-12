CleverTap et SonyLIV s'associent pour améliorer l'expérience utilisateur en intégrant des notifications push vidéo





- SonyLIV devient le premier acteur OTT en Inde à tirer parti de cette fonctionnalité -

SAN FRANCISCO, 19 décembre 2018 /PRNewswire/ -- CleverTap, plateforme de marketing mobile leader, a annoncé aujourd'hui que SonyLIV, l'une des principales plateformes OTT haut de gamme en Inde, tirait parti de sa technologie pour offrir la puissance de médias enrichis à ses notifications push, faisant de la société le premier acteur dans l'univers OTT. La toute dernière mise à jour de SonyLIV permettra aux utilisateurs de visionner des aperçus vidéo dans des notifications push, même sur un écran verrouillé. Grâce à un lien profond qui les dirige vers le contenu approprié, SonyLIV entend fournir aux utilisateurs une expérience de visionnage vidéo fluide. Les résultats se révèlent spectaculaires jusqu'à présent, avec des taux de clics (CTR) trois fois supérieurs, des durées de session accrues et des temps de visionnage supérieurs à la moyenne.

En tirant parti de la première fonctionnalité de segmentation psychographique du secteur de CleverTap, SonyLIV est en mesure de traiter plusieurs millions de points de données sur l'ensemble de sa base d'utilisateurs afin de déterminer les intérêts prédominants du public. SonyLIV établit une correspondance efficace entre les vidéos sur la plateforme et les préférences de chaque utilisateur, en déterminant la propension ou la disposition des utilisateurs à se tourner vers une catégorie spécifique plutôt que d'autres. Les utilisateurs reçoivent ainsi des vidéos contextuelles pertinentes.

Grâce à CleverTap, SonyLIV bénéficie de renseignements de niveau utilisateur sur la base des comportements passés et en temps réel au sein de l'application. En utilisant des campagnes d'engagement des utilisateurs ultra-personnalisées et opportunes, SonyLIV est en mesure de tenir informés les utilisateurs des tous derniers contenus ajoutés, de leur faire part des événements en direct, d'encourager les abonnements payants, et de reconquérir les utilisateurs dormants.

Uday Sodhi, directeur des activités numériques chez Sony Pictures Network Inde, a déclaré : « SonyLIV est une société pionnière dans l'univers OTT, et a été la première plateforme de VOD à être lancée en Inde. Chez SonyLIV, nous repoussons les limites de l'univers OTT. Nous nous réjouissons d'être en mesure de promouvoir les contenus les plus pertinents au bon moment auprès des utilisateurs appropriés, via la vidéo. Grâce à la montée en puissance de l'utilisation des iPhones et à la capacité d'utiliser des médias enrichis, nous pouvons créer des notifications push plus intuitives, et rendre chaque campagne plus attrayante pour l'utilisateur final. Ceci nous aidera à impliquer efficacement nos utilisateurs, ainsi qu'à délivrer la meilleure expérience client possible. »

Sunil Thomas, PDG de CleverTap, a déclaré : « À l'heure où l'OTT transforme les tendances de consommation de médias en les faisant passer du prime time à n'importe quel horaire, le contexte et la pertinence constituent des éléments critiques. Nous sommes impatients de travailler avec SonyLIV sur sa feuille de route d'innovation, afin de l'aider à rendre les contenus plus accessibles et pertinents. Grâce à la segmentation psychographique, certains clients ont enregistré des conversions jusqu'à 5 fois supérieures par rapport à l'envoi de messages non contextuels. Avec l'utilisation intelligente des sciences des données et de l'apprentissage machine, nous sommes persuadés que SonyLIV peut efficacement créer des expériences incroyables et hautement personnalisées pour ses clients. »

À propos de CleverTap

CleverTap aide les marques de consommation à conserver à vie leurs utilisateurs. Il s'agit d'une solution de marketing mobile puissante, qui réunit les données d'utilisateurs des canaux en ligne et hors ligne sur une plateforme centralisée. Chaque jour, des milliers de marques utilisent les modèles d'apprentissage machine de CleverTap pour créer des stratégies d'engagement client différenciées, qui aident les marketeurs à stimuler la croissance multicanale. Nouez de précieuses relations avec vos clients en utilisant des renseignements exploitables en temps réel, qui contribuent à créer d'incroyables expériences pour les clients.

Plus de 8 000 applications mondiales et sites Web, tels que Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow, et DealsPlus font confiance à CleverTap pour créer des expériences qui favorisent une valeur prospective d'utilisateurs supérieure. Pour découvrir comment les entreprises de toute taille créent des relations clients plus significatives, veuillez visiter notre page dédiée aux clients .

CleverTap exerce ses activités à San Francisco, New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bangalore. CleverTap est soutenue par plusieurs cabinets de capital-risque leaders parmi lesquels Accel et Sequoia. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clevertap.com ou suivez-nous sur Facebook et Twitter .

À propos de SonyLIV

SonyLIV est le premier service haut de gamme de vidéo à la demande (VOD) de Sony Pictures Networks (SPN), qui fournit un engagement multi-écrans pour les utilisateurs sur tous les appareils. Lancée en janvier 2013, la société permet aux utilisateurs de découvrir 20 ans de riches contenus issus des canaux de réseau de Sony Pictures Networks' Pvt. Ltd. Elle offre également un riche éventail de films, une gamme solide d'événements couvrant tous les sports, des spectacles, de la musique et des évaluations de produits.

Avec à ce jour plus de 81,1 millions de téléchargements de l'application, SonyLIV est la première parmi ses concurrents à fournir des contenus haut de gamme exclusifs et originaux. En tant que véritable pionnier dans son univers, SonyLIV a lancé le tout premier spectacle original lancé en Inde, en exclusivité pour la plateforme en ligne. Grâce à #LoveBytes, elle est devenue la première plateforme de vidéo à la demande (VOD) du pays à lancer une innovation de cette nature. En diffusant la plus grande compétition de football, la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, SonyLIV est devenue la destination en ligne privilégiée des fans de football. SonyLIV a également diffusé en direct l'India tour of South Africa, l'India tour of England, et s'apprête à diffuser l'India tour of Australia en novembre 2018.

SonyLIV offre un large éventail de contenus en anglais, et propose des séries primées telles que Good Doctor, Mr. Mercedes, Damages, Counterpart, et bien plus encore. SonyLIV a récemment été désignée « Appli la plus divertissante » du Google Play pour 2018. www.sonyliv.com

Contact presse

Ketan Pandit

RP pour CleverTap

ketan@clevertap.com

Sneha Iyer

RP pour SonyLIV

sneha.iyer@setindia.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 12:35 et diffusé par :