Avenir Global - Un employeur de choix socialement responsable





La Firme, figurant parmi les 20 plus grands cabinets-conseils de relations publiques, termine l'année avec de nombreux honneurs pour l'excellence de sa culture organisationnelle et de son engagement social

MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Chez AVENIR GLOBAL, une société montréalaise de portefeuille et de gestion qui englobe plusieurs firmes de communication de premier plan sur la scène internationale (Cabinet de relations publiques NATIONAL, AXON Communications, Madano, Cherry, SHIFT Communications et Padilla), redonner aux collectivités locales fait partie de l'ADN commun. En 2017, dans l'ensemble du réseau, son personnel a consacré plus de 6 000 heures de travail pro bono, soit des conseils et des services de communication offerts à titre bénévole, à près de 130 organismes à but non lucratif dans le monde et est en bonne voie de dépasser cette marque en 2018. Ce nombre ne tient pas compte du temps que les employés consacrent à titre personnel pour soutenir les causes qui leur tiennent à coeur.

AVENIR GLOBAL aime laisser son approche envers la responsabilité sociale parler d'elle-même, mais le prix humanitaire d'entreprise du Healthcare Marketer's Exchange qui lui a été décerné récemment est une marque de reconnaissance bienvenue et acceptée en toute humilité. « Décerné à un organisme qui fait preuve d'une importante implication humanitaire au-delà des fonctions de l'entreprise en soi, le prix humanitaire du HME témoigne de l'implication continue de nos employés et de leur investissement social dans les collectivités de l'Amérique du Nord, du Royaume-Uni et de l'Europe », indique Jean-Pierre Vasseur, président et chef de la direction d'AVENIR GLOBAL. « Le fait d'avoir été choisi pour ce prix, ainsi que pour plusieurs autres prix d'excellence en milieu de travail en 2018, souligne que nous réussissons à refléter nos valeurs de responsabilité, de collaboration, d'intégrité, de respect, d'engagement, de qualité et d'innovation au quotidien », ajoute-t-il.

L'engagement d'AVENIR GLOBAL envers le comportement éthique, l'investissement social, le rendement écologique et le développement du capital humain l'a menée à recevoir plusieurs honneurs en 2018 pour l'excellence de son milieu de travail. Parmi ces prix, on compte le prix britannique des meilleurs milieux de travailUK's Best WorkplacesTM (AXON et Madano), le prix britannique des meilleurs milieux de travail pour les femmes UK's Best Workplaces for Women TM (Madano), le prix 2018 des meilleurs milieux de travail de MM&M (AXON) et le prix PR News des meilleurs milieux de travail en relations publiques (AXON et SHIFT Communications).

« La philosophie de gestion d'AVENIR GLOBAL depuis plus de 40 ans est de prioriser une démarche à long terme et de placer les gens, soit nos employés, nos clients et, par extension, nos collectivités, au centre de chaque décision importante », affirme Valérie Beauregard, vice-présidente exécutive. « Savoir que l'on change la vie des gens positivement nous donne la motivation de toujours aller plus loin. Avec 85 % de nos employés qui recommandent notre firme comme employeur, on comprend qu'ils voient les choses de la même façon ».

AVENIR GLOBAL et les lauréats du prix humanitaire du HME seront honorés au Yale Club à New York le 28 mars 2019.

À propos d'AVENIR GLOBAL

AVENIR GLOBAL est une société de portefeuille et de gestion montréalaise avec une approche d'exploitation active et directe à l'égard de ses investissements. Comptant 850 employés dans des bureaux dans 21 villes canadiennes, américaines et européennes, AVENIR GLOBAL se classe dans le top 20 des plus grandes firmes de communication au monde. Au Canada, AVENIR GLOBAL détient le Cabinet de relations publiques NATIONAL, la plus importante firme de relations publiques au pays, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, qui inclut NATIONAL Marchés des capitaux, le chef de file de l'industrie des relations avec les investisseurs et des services de communication financière. Aux États-Unis, AVENIR GLOBAL détient SHIFT Communications, une agence de communication intégrée axée sur les données, et la compagnie de relations publiques et de communication Padilla, laquelle regroupe également les services-conseils en gestion de marque de Joe Smith, les experts de l'alimentation et de la nutrition chez FoodMinds ainsi que les maîtres de la recherche chez SMS Research Advisors. Le réseau AVENIR GLOBAL comprend aussi les experts dans le secteur de la santé chez AXON Communications, avec des bureaux à Toronto, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe; l'agence de création du secteur de la santé Cherry et Madano, un cabinet-conseil en communication stratégique, qui sont tous deux situés à Londres.

AVENIR GLOBAL fait partie du Groupe conseil RES PUBLICA.

À propos des prix humanitaires du Healthcare Marketer's Exchange

HEALTHCARE MARKETER'S EXCHANGE donne une voix aux membres de la communauté du marketing des soins de santé pour leur permettre de partager leurs histoires personnelles. Depuis plusieurs années, le HME publie un numéro annuel sur la bienfaisance qui souligne les actions accomplies et les services rendus par une personne ou une entreprise dans le but de guérir, d'encourager, d'habiliter un concitoyen ou une collectivité et d'avoir une influence positive de quelque autre façon sur eux. Dans cet esprit, le HME présentera pour la quatrième année consécutive sa cérémonie de remise de prix humanitaires individuels et d'entreprise en partenariat avec l'événement Nexus 2019 de l'AMM. Le HME reconnaît l'influence positive d'une personne et d'une entreprise sur le bien-être de l'humanité par leurs contributions, leur temps, leurs gestes et leur dévouement.

SOURCE Avenir Global

Communiqué envoyé le 19 décembre 2018 à 12:00 et diffusé par :