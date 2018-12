La FCIQ salue la création d'une chaire de recherche visant à éliminer les problèmes liés à la pyrrhotite





ÎLE-DES-SOEURS, QC, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) tient à féliciter Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, pour la création d'une chaire de recherche entre le Conseil national de recherches du Canada et l'Université Laval dans le but d'éliminer les problèmes associés à la présence de pyrrhotite dans le béton.

Plusieurs ménages québécois, principalement en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, ont été aux prises avec ce minerai qui, au contact de l'humidité, crée un gonflement du béton et cause de sérieux dommages aux fondations des résidences.

« Dans la région de Trois-Rivières, de nombreux propriétaires de maisons construites entre 1996 et 2008 ont malheureusement découvert ces dernières années que la fondation de leur maison avait été contaminée par la pyrrhotite », précise Hassan Chellah, président de la Chambre immobilière de la Mauricie. « Cette nouvelle arrive comme un cadeau de Noël, après une longue attente ! »

« La FCIQ se réjouit de l'annonce faite par les deux paliers de gouvernements et croit qu'une telle initiative permettra de réduire les répercussions économiques liées à la pyrrhotite au Québec et de mieux protéger les ménages québécois aux prises avec ce fléau », a ajouté Patrick Juanéda, président de la FCIQ.

Rappelons que la FCIQ demande le maintien du Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite, en vigueur depuis juillet 2011, afin que les propriétaires de bâtiments résidentiels dont les fondations sont endommagées par la présence de pyrrhotite puissent continuer de recevoir une aide financière pour effectuer les travaux nécessaires. On estime que plus de 1 000 ménages ont bénéficié de ce programme depuis sa création.

À propos de la Fédération des chambres immobilières du Québec

La Fédération des chambres immobilières du Québec est une association à but non lucratif regroupant les 11 chambres immobilières de la province, de même que près de 13 000 courtiers immobiliers membres. Sa mission est de soutenir les chambres immobilières du Québec dans le but de défendre, protéger et promouvoir les intérêts des courtiers immobiliers en offrant des services en matière de pratiques professionnelles, d'affaires publiques et d'analyse de marché. La FCIQ est guidée par une approche axée sur la collaboration et le partage des ressources.

