Xingtera Inc. envisage d'établir une nouvelle plateforme pour la ville intelligente et élargir son portefeuille IdO avec des solutions utilisant les technologies de Qualcomm Technologies





SANTA CLARA, Californie, 19 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Xingtera Inc. renforce son leadership dans l'espace des solutions IdO de la ville intelligente avec la création attendue d'une plateforme pour la ville intelligente faisant appel aux technologies de Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated. Cette plateforme, baptisée « Xingtrium », se compose de tous les verticaux essentiels dans le domaine de la ville intelligente. Il s'agit notamment de l'éclairage public intelligent, de la gestion du trafic intelligente, de la sûreté publique et des systèmes d'urgence intelligents, du stationnement intelligent, des transports intelligents, de la recharge intelligente des véhicules électriques, et du réseau électrique et des services d'utilités publiques intelligents. Ces verticaux sont intégrés de manière transparente via une plateforme cloud intelligente et d'intelligence artificielle (IA).

Xingtera entend faire appel aux technologies de pointe de Qualcomm Technologies et de son vaste portefeuille de produits IdO pour sublimer et élargir ses verticaux de la ville intelligente dans la plateforme Xingtrium, et renforcer l'offre de services intelligents aux communautés à travers le monde.

« Xingtera, une entreprise attachée à la plateforme de la ville intelligente, exploitera son savoir-faire technique et son expérience verticale pour stimuler l'écosystème IdO grâce à des performances de premier plan et au déploiement rapide de solutions Qualcomm Technologies. Nous sommes honorés et excités à l'idée de travailler avec Qualcomm Technologies pour ces initiatives », explique Yuqing Niu, PDG de Xingtera.

« Qualcomm Technologies crée les technologies innovantes qui changent la manière dont le monde se connecte, calcule et communique », ajoute Jeffery Torrance, vice-président de l'IdO chez Qualcomm Technologies Inc. « Nous sommes fiers d'aider Xingtera à l'heure où elle cherche à faire preuve d'innovation dans le domaine de la ville intelligente et de l'IdO à travers le monde avec cette nouvelle plateforme captivante. »

Les marchés de l'IdO et de la ville intelligente connaissent une croissance exponentielle, le nombre de dispositifs IdO connectés devant atteindre 20,4 milliards d'ici à 2020 (1), et la valeur marchande globale des villes intelligentes dans le monde devant dépasser 2 billions de dollars d'ici à 2025 (2).

