La discrimination d'enfants québécois handicapés doit cesser en 2019





MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW/ - Alors que les nouvelles générations de technologies médicales approuvées par Santé Canada arrivent sur le marché, non seulement les enfants québécois n'y ont pas accès de façon juste et équitable, mais la majorité des parents et gardiens n'en connaissent même pas l'existence.

Le diabète type 1, un handicap invisible, est une maladie chronique auto immune. Communément appelé diabète juvénile, les enfants atteints sont insulinodépendants (injections multiple ou pompe à insuline) et ne s'en sortiront pas avec l'âge.

La complexité du diabète type 1 (DT1) chez les enfants est d'autant plus probante étant donné l'imprévisibilité de leur développement psychologique, physiologique et intellectuel.

Alléger le fardeau économique des familles

Le fardeau économique sur le système de la santé publique est lié aux complications aigües et chroniques du diabète à court terme et à long terme, qui sont connues et largement documentées. Les complications peuvent être mitigées grâce aux technologies qui permettent une surveillance minutieuse et des actions correctives.

Ainsi, nous demandons :

la couverture par la RAMQ des systèmes de surveillance du glucose en continu (SGC);

la fin à l'exclusion des enfants DT1 des programmes et des services relevant du Ministère de l'Éducation et du Ministère de la Famille ;

des mesures pour assurer le soutien et la gestion des technologies des enfants DT1 dans les Centres de la petite enfance et les écoles pour assurer leur santé et sécurité;

l'encadrement des organismes subventionnés afin qu'ils incluent les enfants DT1 dans leurs programmes et services de soutien;

de fournir les hôpitaux en régions avec les formations nécessaires afin d'intégrer les SGC dans leurs traitements du DT1;

de fournir des SGC en nombre suffisant aux établissements de soins pédiatriques afin d'optimiser les traitements et les séjours d'hospitalisation des enfants DT1.

