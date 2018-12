Air Canada dévoile son nouveau salon Feuille d'érable à l'aéroport international de St. John's : prestations améliorées et oeuvres d'art locales





Seul salon à YYT et troisième salon Feuille d'érable dévoilé cette année, il offre plus de confort aux voyageurs de marque

À quelques pas des portes d'embarquement d'Air Canada dans la zone des départs de l'aérogare, récemment agrandie

Air Canada est le seul transporteur exploitant des vols internationaux à longueur d'année entre Londres Heathrow et St. John's

MONTRÉAL, le 19 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a dévoilé aujourd'hui son nouveau salon Feuille d'érable, situé dans la zone des départs de l'aérogare, récemment agrandie, à l'aéroport international de St. John's (YYT). Avec une vue panoramique sur l'emblématique Signal Hill et sur l'océan, le nouveau salon Feuille d'érable offre beaucoup plus d'espace, des prestations améliorées, notamment un centre d'affaires, et un assortiment de rafraîchissements plus important que le précédent salon à l'aéroport de St. John's.

« Nous sommes ravis d'accueillir les clients admissibles d'Air Canada et du réseau Star Alliance dans notre nouveau salon Feuille d'érable à l'aéroport de St. John's. Cet espace unique a été créé afin d'améliorer l'expérience de voyage globale de nos clients de marque, a déclaré Andrew Yiu, vice-président - Produits d'Air Canada. Ce salon lambrissé d'érable et rehaussé de meubles canadiens met en valeur le design moderne et l'art contemporain. Nous sommes fiers d'y présenter des oeuvres d'artistes et artisans locaux, qui reflètent le charme du paysage et des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador. Les clients y seront accueillis chaleureusement et profiteront d'un espace calme pour travailler ou se détendre avant leur vol avec Air Canada. »

« Le tourisme et la fréquentation sont tributaires d'expériences de grande qualité, et ce nouveau salon Feuille d'érable situé à l'aéroport international de St. John's, qui a été récemment rénové, nous permettra de concrétiser nos objectifs visant à attirer un plus grand nombre de visiteurs et à consolider la réputation de notre province comme destination de première classe, a fait valoir Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador. Je tiens à féliciter Air Canada pour l'ajout de ce nouveau salon et à remercier la société de son investissement et de son engagement envers notre province. »

« Nous félicitons Air Canada et l'administration aéroportuaire pour l'ajout du nouveau salon Feuille d'érable, qui permettra de rehausser l'expérience de la population locale et des touristes qui visitent notre province. Le tourisme d'affaires est un vecteur de croissance pour notre ville et je suis impatient de collaborer avec tous les paliers de gouvernement et les entreprises, afin de favoriser un environnement positif pour cette industrie, » a déclaré le maire de St. John's Danny Breen.

« Nous sommes enchantés qu'Air Canada ait réalisé cet investissement majeur à notre aéroport pour enrichir l'expérience de nos passagers. Ce nouveau salon Feuille d'érable très attendu offrira des prestations supplémentaires dans un superbe espace et plaira beaucoup aux grands voyageurs », a dit Keith Collins, président et chef de la direction de l'aéroport international de St. John's.

L'élégant salon Feuille d'érable, le seul salon pour les voyageurs au départ YYT, a une capacité maximale de 84 visiteurs. Avec 77 % de plus d'espace que le salon qu'il remplace, les 46 places de plus fournissent aux visiteurs un environnement de détente spacieux. Les agents haut de gamme d'Air Canada sur place sont à la disposition des clients pour leurs exigences de voyage.

Le salon propose notamment un bar libre-service offrant un vaste choix de boissons, dont des vins canadiens et des cafés de spécialité Lavazza, des collations légères, un centre d'affaires et des sièges confortables avec vue sur la piste. Les voyageurs d'affaires qui souhaitent travailler sur place peuvent aussi profiter d'un cybercomptoir doté d'ordinateurs et d'une imprimante couleur, d'un accès Wi-Fi gratuit, ainsi que de plus de 7 000 journaux et magazines numériques, accessibles au moyen de l'application PressReader.

À titre de transporteur mondial de premier plan, Air Canada propose aux clients admissibles l'accès à 23 salons Feuille d'érable situés partout dans le monde, dont 17 dans des aéroports canadiens. Les clients qui voyagent à l'étranger peuvent également profiter des salons à New York LaGuardia, New York Newark, Los Angeles, Londres Heathrow, Francfort et Paris. De plus amples renseignements sur les salons Feuille d'érable primés d'Air Canada se trouvent ici.

En été, Air Canada et ses partenaires régionaux exploitent plus de 180 vols hebdomadaires réguliers sans escale sur sept destinations au Canada, et Air Canada est la seule société aérienne à exploiter un vol international entre Londres Heathrow et St. John's. Le service sur Londres Heathrow offre aux clients des correspondances faciles sans changement d'aérogare pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique en étroite collaboration avec les partenaires commerciaux Star Alliance. Air Canada propose jusqu'à neuf vols quotidiens sans escale pour Toronto, cinq pour Halifax, trois pour Gander, Montréal et Deer Lake et un pour Ottawa et Goose Bay. En 2017, elle a servi plus de 860 000 clients à l'aéroport international de St. John's.

