Le lipofilling et l'expansion des cellules souches sont une alternative valable aux implants mammaires





LAS VEGAS, December 19, 2018 /PRNewswire/ --

L'expansion des cellules souches mésenchymateuses autologues (ADSC) évite la résorption graisseuse et permet de préserver les résultats obtenus après la greffe de graisse

Les résultats du suivi à quatre ans de la technique de remodelage du corps Liposkill Plus du Bioscience Institute sont présentés à Las Vegas

La haute disponibilité des tissus de donneurs, l'absence de cicatrices, la courte période de convalescence : plusieurs avantages font du lipofilling une technique prometteuse pour l'augmentation mammaire, la correction de l'asymétrie et la reconstruction, mais la résorption graisseuse peut en limiter fortement les résultats. Aujourd'hui, une approche basée sur l'injection de cellules souches mésenchymateuses (ADSC) permet de préserver le volume mammaire obtenu après la greffe de graisse. Les premières preuves des avantages des ADSC nous viennent de la 16[e] réunion annuelle de l'IFATS organisée par l'International Federation for Adipose Therapeutics and Science à Las Vegas (États-Unis), où le Bioscience Institute a présenté les résultats d'une étude de suivi à quatre ans chez des patients ayant reçu un implant d'ADSC expansées autologues pour une augmentation mammaire.

Une analyse par IRM du volume mammaire a été réalisée sous la supervision du directeur médical du Bioscience Institute, Roberto Viel, avant et quatre ans après le traitement par ADSC, révélant qu'une injection appropriée permettait de préserver 100 % du volume obtenu avec la greffe graisseuse. Lorsque l'IMC de la patiente augmente, le volume total de la poitrine augmente également, atteignant 109 % à 135 % du volume mammaire total obtenu avec l'injection de graisse, ce qui démontre que la greffe de graisse se comporte comme la graisse dans d'autres parties de l'organisme.

De tels résultats ont été rendus possibles grâce à Liposkill Plus, une technique de remodelage du corps basée sur l'expansion des ADSC autologues, qui sont injectées dans la poitrine de la patiente afin d'atteindre un double objectif esthétique : améliorer le volume mammaire sans implants mammaires, et en définitive éliminer la graisse de dépôts indésirables (par exemple l'abdomen ou les cuisses). L'expansion des ADSC est fondamentale pour des résultats durables, permettant d'obtenir la dose minimale adéquate de cellules à injecter (100 000 à 150 000 cellules par millilitre de graisse pour un volume compris entre 400 et 800 ml). « L'expansion des cellules est la seule technologie disponible permettant d'obtenir la bonne proportion de cellules et de graisse », explique Giuseppe Mucci, PDG du Bioscience Institute. « Les résultats sont totalement naturels, à la vue comme au toucher, et cette technique permet également de remodeler d'autres parties du corps, telles que les fessiers. De plus, certaines ADSC peuvent être cryopréservées et réutilisées par la suite, par exemple pour traiter le vieillissement de la peau. Avec ces caractéristiques, Liposkill Plus représente une alternative valable à l'augmentation mammaire traditionnelle. »

