Le gouvernement du Canada signe l'Accord de coopération dans le domaine de l'environnement avec les États-Unis et le Mexique





OTTAWA, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Les Canadiens s'attendent à ce que leur gouvernement travaille avec ses partenaires internationaux à bâtir un avenir plus propre. Alors que le gouvernement du Canada noue de solides relations commerciales, il croit fermement au principe selon lequel le commerce et la protection de l'environnement vont de pair. La conclusion d'accords de libre-échange qui contiennent des engagements en vue de protéger l'environnement assure une économie durable pour la prochaine génération de Canadiens et celle qui la suivra.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a signé le nouvel Accord de coopération dans le domaine de l'environnement (ACE) entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. L'ACE est un complément à l'ambitieux chapitre sur l'environnement de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui a récemment été signé et renforce la coopération environnementale entre les trois partenaires commerciaux. L'ACE s'attaque à des enjeux internationaux dans le domaine de l'environnement et présente des moyens de saisir les possibilités offertes par le nouvel ACEUM.

Le Canada, le Mexique et les États-Unis ont accepté de collaborer afin de s'attaquer à une vaste gamme d'enjeux environnementaux, notamment la réduction de la pollution; l'établissement d'économies fortes, résilientes et à faibles émissions de carbone; la conservation et la protection de la nature, de la biodiversité et des habitats; le soutien à la croissance propre et au développement durable; et l'utilisation durable des ressources naturelles.

Des dispositions environnementales fermes font en sorte que les entreprises canadiennes ne soient pas confrontées à une concurrence déloyale de la part d'entreprises à l'étranger, ce qui stimule l'innovation propre dans tous les secteurs industriels, soutient de bons emplois et préserve la qualité de l'air et de l'eau que nous partageons tous.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les marchandises canadiennes accèdent aux marchés internationaux, tout en maintenant nos normes élevées en matière de protection de l'environnement. Nous savons que c'est possible et que nous avons une responsabilité à l'égard de ces deux objectifs. D'ailleurs, nous constatons que les partenaires commerciaux du Canada sont du même avis. Le Canada, les États-Unis et le Mexique se sont entendus pour veiller à ce que nous protégions notre environnement conjoint maintenant et pour les générations futures. Il s'agit d'un bon accord pour le Canada ainsi que pour nos enfants et nos petits-enfants. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

L'ACE veille à ce que les institutions uniques créées il y a plus de 24 ans en vertu de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement (ANACE), comme la Commission de coopération environnementale et son secrétariat, dont le siège est situé à Montréal, soient maintenues et modernisées.

Liens connexes

