Education Resources, Inc. : récapitulatif de la 19e Conférence annuelle sur les thérapies à l'école





La conférence annuelle sur l'éducation permanente, qui s'adresse aux thérapeutes et spécialistes en milieu scolaire, a dépassé les objectifs et sera disponible en ligne, sur demande, au début de 2019

BOSTON, 18 décembre 2018 /CNW/ - Que se passe-t-il lorsque se réunissent près de 300 thérapeutes et spécialistes en milieu scolaire pour échanger des idées, mettre en commun des ressources et s'attaquer à la question de services et de solutions ? Il en naît une communauté de professionnels qui se donnent pour mission d'agir de façon à avoir un impact positif et significatif sur la vie de milliers d'enfants et de familles.

... et c'est précisément ce que fait ERI depuis 19 ans, à savoir mettre en contact, lors de la Conférence annuelle sur les thérapies à l'école, les thérapeutes en milieu scolaire et les experts au sein du corps enseignant des écoles. En effet, lors de notre dernière conférence de deux jours, qui s'est tenue en novembre 2018 à Framingham, dans le Massachusetts, d'éminents professeurs, entre autres conférenciers de renom, ont apporté de nouvelles perspectives sur la thérapie en milieu scolaire, un domaine en constante évolution.

Les participants avaient beaucoup à dire sur l'édition de cette année. Voici un aperçu des appréciations reçues :

« Cette conférence est fabuleuse ! ERI a écouté les thérapeutes et a proposé les sujets demandés. L'information est pertinente et les idées exposées sont d'office à usage pratique. Il est bon d'assister à une conférence qui s'adresse spécialement aux thérapeutes en milieu scolaire. Je vous recommande vivement d'y assister. » - C. Lalkas, Wolfeboro, New Hamshire

« Si je ne peux assister qu'à une seule conférence par an, c'est bien celle-ci ! Je la considère comme un buffet, une conférence qui m'expose à nombreux sujets différents liés à ma profession, le tout en deux jours ! » - B. Tremblay , Lake Placid, New York

« J'ai eu une expérience exceptionnelle à la Conférence sur les thérapies en milieu scolaire. Elle a dépassé mes attentes. Les conférenciers, des professionnels de premier ordre, étaient aussi des experts en la matière, et ils ont également abordé des sujets pertinents pour ma pratique. ERI a très bien organisé cette conférence et le grand choix d'apprentissages facultatifs mérite aussi d'être signalé. Cette conférence est vivement recommandée aux thérapeutes travaillant en milieu scolaire ! » - A. Semperbon, Laconia, New Hamshire

Bien que nous organisions notre conférence depuis 19 ans, les participants s'en vont toujours dynamisés grâce à la qualité de l'offre programme riche de nouvelles ressources pratiques. Cette année, les participants ont été invités à participer à des déjeuners-causeries comprenant des tables rondes pour améliorer le réseautage et partager les meilleures pratiques, ainsi qu'à des séances interactives avec les professeurs et conférenciers, sous forme de questions-réponses. Une réception-maillage vin et fromage était également offerte. N'oubliez pas de consulter notre site Web pour tout savoir sur les sessions en ligne !

