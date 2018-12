Des logements pour aider les femmes en crise de Calgary





CALGARY, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Les gouvernements de l'Alberta et du Canada améliorent la vie des femmes en situation d'itinérance à Calgary en construisant les appartements Maple.

Ce mois-ci, des résidents emménageront dans les 25 nouveaux logements permanents avec services de soutien de l'ensemble d'habitation Maple. Les services de soutien aideront les femmes qui ont vécu des situations d'itinérance fréquentes ou à long terme à passer de la crise à la stabilité.

Les résidents auront accès 24 heures sur 24 à des services de consultation, ainsi qu'à des programmes de rétablissement post-traumatique adaptés à leur culture. Un espace communautaire, une cuisine commune et des salles de réunion contribueront à créer un sentiment d'appartenance à la communauté et à une stabilité pour ses résidents.

Kent Hehr, député de Calgary Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Kathleen Ganley, ministre de la Justice et Solliciteure générale, au nom de Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Notre gouvernement travaille fort pour offrir aux Canadiens des logements sûrs et abordables afin de renforcer les collectivités et de bâtir une société plus inclusive. L'ensemble d'habitation Maple offre un milieu sûr et stable où des douzaines de femmes de la collectivité peuvent se reprendre en main. De concert avec des groupes sans but lucratif et nos partenaires gouvernementaux, nous créons des solutions de logement pour certains des résidents les plus vulnérables de Calgary, en ce moment même. Je suis fier de faire partie d'une entreprise aussi importante. -- Kent Hehr, député de Calgary Centre

« Offrir aux femmes un chez-soi sûr, avec des services de soutien, est essentiel pour les aider à reconstruire leur vie après une période d'itinérance. The Maple comblera d'importantes lacunes en offrant un éventail complet de services, dont des consultations post-traumatiques, du counseling et du soutien à l'emploi. Ensemble, nous pouvons briser le cycle de l'itinérance chronique chez ces femmes. » -- L'honorable Lori Sigurdson, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« HomeSpace Society est fière de s'associer à Homes by Avi dans le cadre de la campagne RESOLVE et de la Calgary Homeless Foundation pour ce sixième ensemble de logements permanents avec services de soutien. En tant que promoteur et gestionnaire immobilier hors marché, nous devons absolument établir de solides partenariats dans la collectivité pour pouvoir enrichir continuellement le parc de logements abordables de notre ville et offrir un logement et de la dignité à certains des résidents les plus vulnérables de Calgary. » -- Bernadette Majdell, première dirigeante, HomeSpace Society

« Cette collaboration entre le gouvernement, la Calgary Homeless Foundation, HomeSpace Society, Homes by Avi, la campagne RESOLVE et YWCA Calgary est la preuve qu'on peut mettre fin à l'itinérance quand on décide délibérément de travailler ensemble. L'ensemble d'habitation Maple offrira à 25 femmes en situation d'itinérance un chez-soi et un ancrage qui leur permettront de se bâtir un avenir meilleur. » -- Diana Krecsy, présidente et première dirigeante, Calgary Homeless Foundation

« Grâce au gouvernement de l'Alberta et à la contribution généreuse de Homes by Avi et d'autres donateurs philanthropiques à la campagne RESOLVE, 25 femmes auront accès sous peu à des logements permanents avec services de soutien où elles pourront se reconstruire. Grâce à des donateurs généreux lors de la campagne, nous avons fait de grands pas en vue de nous assurer que tous les Calgariens ont un chez-soi. » -- Alan Norris, président, campagne RESOLVE

« L'itinérance des femmes est complexe et souvent cachée. Généralement, les femmes se font héberger ou demeurent dans des relations de violence pour éviter l'itinérance. Les gestionnaires de cas au YWCA travailleront étroitement avec les femmes et leur fourniront des programmes et du soutien aux évènements traumatisants. Chaque femme vivra dans son propre appartement coquet pour l'aider à passer de la survie à l'épanouissement. Nous sommes si heureux d'avoir été invités à offrir ce programme important. » -- Sue Tomney, première dirigeante, YWCA Calgary

Faits en bref :

Les gouvernements du Canada et de l' Alberta ont investi dans le projet environ 3,6 millions de dollars dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

et de l' ont investi dans le projet environ 3,6 millions de dollars dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable. La campagne RESOLVE et le Housing Incentive Program de la Ville de Calgary ont aussi contribué au financement de l'ensemble d'habitation.

ont aussi contribué au financement de l'ensemble d'habitation. Le YWCA Calgary commencera à installer les femmes dans le besoin dans les appartements avec services de soutien aux alentours des Fêtes.

L'an dernier, le gouvernement de l' Alberta a lancé sa première stratégie provinciale sur le logement abordable dans laquelle il consacre 1,2 milliard de dollars à la construction de logements abordables dans l'ensemble de la province.

a lancé sa première stratégie provinciale sur le logement abordable dans laquelle il consacre 1,2 milliard de dollars à la construction de logements abordables dans l'ensemble de la province. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Dans le cadre de la SNL, 33 % des investissements cibleront les besoins uniques des femmes et de leurs enfants.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Dans le cadre de la SNL, 33 % des investissements cibleront les besoins uniques des femmes et de leurs enfants. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres parties prenantes - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez le www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès aux options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Le ministère collabore avec les aînés, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, leur famille et leurs fournisseurs de soins, ainsi qu'avec les collectivités et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description plus détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le www.seniors-housing.gov.ab.ca (en anglais seulement).

Apprenez-en plus sur la stratégie provinciale sur le logement abordable à Provincial Affordable Housing Strategy (en anglais seulement).

