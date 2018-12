Tech Data est nommée parmi les 20 plus grandes sociétés de formation en TI pour la septième année consécutive





Ce prix reconnaît les offres de formation et d'éducation de calibre mondial de la société

CLEARWATER, Floride, 18 décembre 2018 /CNW/ - Tech Data (Nasdaq : TECD) annonce aujourd'hui avoir été nommée parmi les « 20 plus grandes sociétés de formation en TI » (Top 20 IT Training Companies) de l'année 2018 par Training Industry, Inc. Par l'entremise de ses solutions de formation et d'éducation, Tech Data fournit des formations globales et certifiées en TI dans plus de 60 pays du monde répartis dans les régions de l'Amérique, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique. La société a été honorée par cette distinction lors des sept dernières années sous la marque ExitCertified, et aussi au cours des cinq dernières années sous la marque Tech Data Academy, ces deux entités représentant les activités commerciales de formation et d'éducation de Tech Data. La « Liste des 20 plus grandes sociétés de formation en TI » (Top 20 IT Training Companies List) s'inscrit dans la mission de Training Industry, qui vise à surveiller continuellement le marché de la formation afin de trouver les meilleurs prestataires de services et de technologies de formation en matière de TI qui favorisent l'apprentissage et le développement en milieu de travail.

« Nous nous réjouissons que Tech Data soit nommée l'une des 20 plus grandes sociétés de formation en TI pour la septième année consécutive », déclare Mark McCreath, vice-président, services de formation, Amérique du Nord, à Tech Data. « Ce prix vient valider notre stratégie, qui consiste à fournir des services d'éducation axés sur la qualité tout en maintenant un degré élevé de pertinence en offrant des cours fondés sur les technologies actuelles. À mesure que le rythme de la transformation numérique s'accélère, nous continuons de bonifier notre catalogue afin de garder une bonne longueur d'avance sur la courbe technologique. Tech Data permet à nos clients de soutenir l'adoption technologique grâce aux compétences requises pour maximiser les rendements de leurs investissements en TI. »

La sélection des entreprises apparaissant sur la Liste des 20 plus grandes sociétés de formation en TI de 2018 de Training Industry s'est fondée sur les critères suivants :

L'étendue et la qualité du matériel de formation et des cours en TI

Le leadership et l'innovation en matière de formation en TI

La taille de l'entreprise et son potentiel de croissance

La robustesse de la clientèle

La répartition géographique

« Les 20 plus grandes sociétés de formation en TI de cette année continuent de jouer un rôle de chef de file au sein du marché de la formation en technologies de l'information grâce à des offres et à des capacités qui font l'objet d'un développement constant et qui demeurent au fait des besoins du marché », fait valoir Ken Taylor, président de Training Industry, Inc. « Tech Data a été choisie en raison de l'étendue et de la qualité de ses formations en TI, de son portefeuille de clients et de la portée de sa répartition géographique. »

Tech Data offre une variété de solutions de formation et d'éducation, y compris des avenues de formation stratégique destinées à la certification des compétences requises pour appuyer les technologies d'aujourd'hui, ainsi qu'un vaste programme de cours de mises en application pour la clientèle souhaitant implanter de nouvelles applications commerciales ou les mettre à niveau. Offrant des services de formation par l'entremise de ses plates-formes ExitCertified et Tech Data Academy, la société travaille aussi avec ses clients et ses partenaires intermédiaires pour concevoir des plans d'apprentissage par marque de fournisseur ou par solution technologique, soutenant ainsi des capacités de prochaine génération, y compris le nuage informatique, l'analyse de données, l'Internet des objets (IdO), la mobilité, la sécurité et le réseautage.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions de formation et d'éducation de Tech Data, visitez les sites d'ExitCertified et de Tech Data Academy, ou téléphonez au (800) 237-8931.

Cliquez ici pour partager sur Twitter : .@Tech_Data est nommée l'une des 20 plus grandes #sociétés de formation en TI par @trainingindustr; apprenez en plus en consultant le http://investor.techdata.com/news-releases.

À propos de Tech Data

Tech Data connecte le monde au pouvoir de la technologie. Notre portefeuille complet de produits, nos services et solutions, nos compétences hautement spécialisées et notre expertise en matière de technologies de prochaine génération permettent aux partenaires de réseau de procurer au marché les produits et les solutions dont le monde a besoin pour se connecter, croître et aller de l'avant. Tech Data est classée au 83e rang de la liste Fortune 500® et a été nommée l'une des entreprises les plus admirées de la planète par Fortune pendant neuf années consécutives. Pour en savoir plus, visitez le www.techdata.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos de Training Industry, Inc.

Training Industry (https://trainingindustry.com) présente des nouvelles, des articles, des webinaires et des rapports de recherche dont le but est d'appuyer les formateurs principaux en entreprise, et offre à l'adresse https://trainingindustry.com/rfp des références complémentaires aux professionnels de la formation qui désirent obtenir des produits ou des services.

