Le Canada investit dans la foresterie autochtone au Nouveau?Brunswick

PREMIÈRE NATION DE TOBIQUE, NB, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Les forêts demeurent une importante source de bons emplois partout au pays, particulièrement dans les localités rurales et éloignées et dans les communautés autochtones. Pour que ces dernières bénéficient directement des retombées, notre gouvernement favorise la participation des peuples autochtones aux projets de mise en valeur des ressources naturelles.

Le député de Tobique-Mactaquac, T.J. Harvey, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'investissement de 295 000 $ au Nouveau-Brunswick dans deux projets forestiers autochtones qui créeront de l'emploi et dynamiseront l'économie locale.

Le premier investissement, de 255 000 $ étalés sur plusieurs années, va à la Première Nation de Tobique pour la mise sur pied d'une entreprise forestière communautaire qui créera des possibilités d'emploi à long terme et augmentera les revenus de la communauté. À ce jour, une partie des fonds a permis de réaliser une analyse approfondie de la capacité manufacturière de Tobique, laquelle a motivé la décision d'acheter une scierie à Perth-Andover. La prochaine phase de financement servira à établir des procédures opérationnelles normalisées, à donner de la formation sur la classification et l'estampillage du bois d'oeuvre et à planifier la relève aux postes de direction de l'usine, en vue de créer davantage d'emplois à l'échelle locale.

Le second investissement, de 40 000 $, aidera la Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Incorporated à lancer une stratégie de foresterie durable à l'intention de ses neuf communautés membres. La stratégie servira à évaluer et recenser les possibilités sur le plan manufacturier dans le secteur forestier local.

Les deux projets sont financés dans le cadre du Plan d'action sur le bois d'oeuvre du Canada par l'Initiative de foresterie autochtone de Ressources naturelles Canada, qui ouvre des possibilités aux communautés autochtones tributaires de la pérennité des forêts en favorisant la participation des Autochtones aux possibilités, aux entreprises, aux carrières et à la gouvernance dans le secteur forestier.

« Notre gouvernement travaille à accroître l'efficience et la résilience du secteur forestier canadien. Ces projets profiteront directement aux communautés autochtones en aidant leurs membres à acquérir les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour participer plus pleinement à l'activité forestière et contribuer à la compétitivité globale de l'économie. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

