L'AWE 2019 dévoile son nouveau thème : « Falling in love with AI - Smart Life »





SHANGHAI, 18 décembre 2018 /PRNewswire/ -- L'AWE 2019 dévoile son nouveau thème : « Falling in love with AI - Smart Life » (Tomber amoureux de l'IA - Vie intelligente), et se prépare à présenter encore plus de produits innovants, solutions, éléments transfrontaliers et grands noms internationaux sur sa plateforme, ainsi qu'à réinterpréter son concept clé -- « Home for Next » (La maison de demain) -- en traçant une feuille de route concernant la manière dont l'IA appuie notre existence à l'ère moderne.

Reposant sur le secteur chinois mondialement renommé de la fabrication d'appareils électroménagers, ainsi que sur le développement stable du marché des consommateurs, l'AWE est une exposition reconnue dans le top 3 des événements les plus célèbres au monde dans le domaine des appareils électroménagers et électroniques, avec une surface d'exposition de 135 000 mètres carrés et 290 000 visiteurs. Organisée par la China Household Electrical Appliances Association, l'AWE 2019 aura lieu du 14 au 17 mars 2019, à Shanghai, en Chine.

L'IA constituait déjà un sujet majeur de l'AWE l'an dernier. L'événement Global AI Chip Innovation Forum, organisé à l'AWE pour la première fois, avait attiré de très nombreux participants, démontrant l'enthousiasme du secteur autour de la prochaine ère de l'IA. Les entreprises d'appareils électroménagers étaient prêtes à briser les frontières, en proposant des produits et services dotés de l'IA. Haier a déployé sa solution de maison intelligente dotée de l'IA, pour la première fois dans le secteur, et mis en place une plateforme d'innovation ouverte pour la maison intelligente, ainsi que créé un écosystème ouvert aux côtés de ses partenaires, établissant un exemple pour le secteur. Midea a dévoilé l'an dernier sa nouvelle stratégie intitulée « l'interaction humain-machine de la nouvelle ère », étendant sa gamme d'appareils électroménagers ainsi que de chauffage, ventilation et climatisation, pour y inclure fabrication intelligente, logistique intelligente et vente au détail intelligente. Sur l'espace d'exposition Hi-Link de Huawei, nous avons observé que ses clients incluaient près de la moitié du secteur des appareils électroménagers, notamment Midea, Haier, Skyworth, Changhong, Vanward, Robam, Airmate, Fotile, Chigo, Ecovacs, Little Swan, Joyoung et Galanz.

Lors de l'AWE 2019, iFLYTEK, Speakin fera partie du parc technologique de l'AWE, apportant ainsi encore plus d'énergie à l'événement. Baidu, Alibaba et Tencent participant au développement de plateformes et d'écosystèmes ouverts dans le cloud, nous pensons que davantage de marques seront en mesure d'entrer en contact via les plateformes, ce qui pourrait constituer un avantage à la fois pour les fabricants d'appareils électroménagers et pour les consommateurs.

Le secteur des appareils électroménagers en Chine s'oriente vers l'intelligence, le haut de gamme et le sur mesure, au travers d'une modernisation du secteur. L'IA constitue la colonne vertébrale de la vie intelligente du future, ainsi que l'une des raisons pour lesquelles les individus apprécient la vie intelligente.

Retenez cette date, et effectuez une demande de tickets gratuits sur awe.com.cn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/799299/AWE_2019.jpg

