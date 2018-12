Examens de conduite théorique et pratique - Une unité mobile sera bientôt à Dolbeau-Mistassini

Investissement Québec alloue la somme de 2 500 000 dollars, sous forme de prêt, à même ses fonds propres, à l'entreprise Rail GD, spécialisée dans la remise à neuf, la modernisation et la réparation de voitures de passagers, de locomotives et de...

Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, et le président-directeur général par intérim de la Société des traversiers du Québec (STQ), M. François Bertrand, ont annoncé aujourd'hui une série de mesures qui amélioreront significativement la...

La Société de l'assurance automobile du Québec informe la population de Lourdes-de-Blanc-Sablon et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile pour faire passer les examens pratiques aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou...