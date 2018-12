Investissements de près de 32,5 M$ à Québec - Les travaux de construction de la nouvelle maison de Lauberivière débuteront en mars 2019





QUÉBEC, le 18 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que la Ville de Québec, ont annoncé, aujourd'hui, que les travaux de construction de la future Maison de Lauberivière commenceront en mars prochain dans le quartier Saint-Roch à Québec.

Le nouvel immeuble de 10 000 mètres carrés répartis sur sept niveaux abritera 149 chambres et logements destinés à des personnes en difficulté ainsi que des espaces communautaires et bureaux de services. Ce projet nécessitera des investissements totaux de près de 32,5 M$, dont plus de 30,4 M$ pour ce qui est de la partie résidentielle.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a confirmé que la Société d'habitation du Québec (SHQ) accordait une subvention de plus de 20,5 M$, dont 20,4 M$ par le biais du programme AccèsLogis Québec, pour la réalisation de cet important projet. La SHQ garantit aussi le prêt contracté par l'organisme Lauberivière.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé une contribution de près de 4,4 M$ par l'entremise du Fonds national de co-investissement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Pour sa part, le maire de Québec, M. Régis Labeaume, a confirmé des subventions totalisant près de 5,3 M$ pour la construction de l'immeuble qui sera situé dans l'îlot bordé par les rues Fleurie, du Pont, X'ian et Mgr Gauvreau.

La nouvelle Maison de Lauberivière, qui devrait être complétée en janvier 2021, intégrera des espaces plus appropriés et sécuritaires pour permettre aux salariés et bénévoles d'offrir efficacement les différents services de soutien communautaire. De plus, les irritants liés à la promiscuité seront grandement atténués puisque le projet prévoit des chambres individuelles.

« Je salue la persévérance des membres de l'organisme Lauberivière qui s'investissent sans compter depuis plusieurs années afin de mettre en place un milieu de vie extraordinaire pour les personnes en situation d'itinérance ou qui sont aux prises avec un problème de santé mentale. L'importante aide financière de la Société d'habitation du Québec contribue à soutenir les personnes en difficulté de la communauté de Québec. »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La Stratégie nationale sur le logement a l'objectif ambitieux de réduire l'itinérance chronique d'au moins 50 % au Canada. Ce magnifique projet, au sein de notre communauté à Québec, est un pas concret dans la bonne direction. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui travaille avec tous les partenaires et qui mise sur la collaboration pour permettre à tous les Canadiens de se bâtir une meilleure vie, pour eux-mêmes et pour leur communauté. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« La Maison de Lauberivière est un partenaire essentiel de la Ville dans son action communautaire pour créer de la solidarité et un sentiment de sécurité au sein de la communauté. En plus de nourrir des personnes vulnérables et de leur offrir un toit, elle brise leur isolement et leur montre la voie d'une possible réinsertion. Nous sommes tous gagnants à soutenir la Maison de Lauberivière dans ses projets. »

M. Régis Labeaume, maire de Québec

« Grâce à ce projet, nous pourrons continuer à remplir notre mission qui est d'accueillir avec respect, amour et compréhension, toute personne dans le besoin, quelle que soit la raison qui l'amène à frapper à notre porte, et lui offrir les services qui lui permettraient de trouver une solution à sa situation et, si possible, lui redonner son autonomie. »

M. Georges Amyot, président du conseil d'administration de Lauberivière

L'immeuble comptera 131 chambres pour les services de dépannage et de soutien pour les personnes sans-abri ou en situation de vulnérabilité et 18 logements de type transitoire destinés à des personnes vivant un problème de santé mentale.

Les locataires des 18 logements bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle représente près de 310 000 $ répartis sur cinq ans et assumés à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

Ce projet bénéficie d'une subvention de 176 865 $ par l'entremise du programme Rénovation Québec de la SHQ, montant financé à parts égales entre la Ville de Québec et la SHQ.

Ce projet est également admissible à une subvention de 146 265 $ de Transition énergétique Québec afin que le bâtiment réponde aux normes de certification Novoclimat.

Le nouveau bâtiment sera écoénergétique avec une isolation supérieure, des fenêtres ultra-performantes et une très grande efficacité de récupération de la chaleur du système de ventilation.

À noter que ce projet de construction neuve s'autofinance entièrement, sans l'apport des dons à la Fondation de Lauberivière qui sont destinés aux services de soutien communautaire.

En 2017, pas moins de 5 000 personnes distinctes ont bénéficié de l'accueil de Lauberivière. Près de 25 000 couchers ont été enregistrés et plus de 148 000 repas ont été servis.

En plus de son personnel dévoué, Lauberivière peut compter sur plus de 1 000 personnes en soutien à sa mission qui ont consacré près de 50 000 heures de bénévolat l'an dernier.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sont en négociations pour en arriver à une entente asymétrique concernant la Stratégie nationale sur le logement.

