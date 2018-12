TELUS Santé obtient la certification Édition 2017 d'Inforoute





TORONTO, le 18 déc. 2018 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et TELUS Santé ont annoncé aujourd'hui que deux solutions de TELUS Santé avaient obtenu la certification d'Inforoute conformément aux exigences de certification préalables à l'implantation (Édition 2017).

« Nous sommes heureux d'annoncer la certification de deux solutions hébergées : Espace santé TELUSMD et TELUS InstantPHR (IPHR), précise Mark Nenadovic, directeur principal de l'Écosystème ACCÈS d'Inforoute. En satisfaisant aux exigences de certification d'Inforoute, leurs solutions se conforment aux normes pancanadiennes de l'industrie sur la protection des renseignements personnels, la sécurité et le contrôle de gestion. »

Espace santé TELUS a été la première plateforme de santé grand public à obtenir la certification d'Inforoute, en 2010, et est toujours la seule à l'être au pays jusqu'à présent.

« L'obtention de la certification d'Inforoute pour Espace santé TELUS et TELUS IPHR témoigne de la qualité élevée des normes que nous établissons pour toutes nos solutions de santé numériques, qui excèdent celles de l'industrie, explique Ohad Arazi, vice-président et stratège en chef, TELUS Santé. Il s'agit d'un pas important vers une amélioration de la sécurité et de la protection des renseignements personnels et des données sur la santé des Canadiens, tandis que les administrations de la santé de partout au pays relient de plus en plus de patients aux données sur leur santé et améliorent leur accès aux soins. »

La certification d'un logiciel de santé numérique par Inforoute nous garantit que le produit respecte des normes précises destinées à protéger la confidentialité des renseignements personnels sur la santé. L'Édition 2017, élaborée à partir des critères de certification originaux d'Inforoute, s'harmonise davantage avec les critères provinciaux et les normes internationales, ce qui évite la répétition inutile des tests.

À propos de TELUS Santé et Solutions de paiement

TELUS Santé est un chef de file dans les domaines des télésoins à domicile, des dossiers de santé électroniques et dossiers médicaux électroniques, des solutions de santé grand public, des solutions de gestion d'officine et des solutions de gestion des demandes de règlement. TELUS Santé mise sur le pouvoir de la technologie pour améliorer la santé des Canadiens grâce à des solutions numériques novatrices qui favorisent la collaboration, l'efficacité et la productivité des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. TELUS Solutions de paiement complète les solutions de santé en offrant des solutions de paiement et de prêt sécurisées et conformes aux normes de l'industrie qui relient les prêteurs, les payeurs, les assureurs, les fournisseurs de soins de santé complémentaires et les institutions financières à leurs clients à l'échelle du Canada.

Pour en savoir davantage, visitez www.telussante.com et telus.com/solutionsdepaiement.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral.

