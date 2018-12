Global Knowledge nommée parmi les 20 meilleures entreprises de formation en technologie de l?information pour une 11e année consécutive par Training Industry





CARY, Caroline du Nord, 18 décembre 2018 /CNW/ - Global Knowledge, le chef de file mondial en matière de solutions et de compétences technologiques, fait de nouveau partie de la liste des 20 meilleures entreprises de formation en TI de la revue Training Industry.

Reconnue comme étant le point de repère de l?industrie en matière de reconnaissance, la liste est fondée sur une vaste gamme de critères, y compris :

Envergure et qualité du contenu et des cours de formation

Leadership et innovation

Taille de l?entreprise

Force de la clientèle

Possibilités de croissance

Todd Johnstone, président-directeur général de Global Knowledge, déclare : « Nous sommes toujours fiers d?être inclus sur la liste des meilleures entreprises formation en TI émise par Training Industry, car ce classement reconnaît la qualité et l?innovation aussi bien que la taille et l?envergure. »

« Nous concentrons nos efforts sur la réussite de nos clients, qu?il s?agisse d?entreprises désirant obtenir un avantage concurrentiel grâce à des technologies innovatrices, d?agences gouvernementales offrant la qualité par le biais du déploiement impeccable de systèmes efficaces, ou d?individus désirant atteindre leurs objectifs de carrière avec les compétences et certifications appropriées. »

« Nous sommes déjà en tête du marché dans de nombreux secteurs que nous desservons, et nous renforçons ce positionnement avec une gamme de développements innovateurs, y compris nos cours d?apprentissage mixte et nos salles de classe virtuelles. Ces investissements permettent d?assurer que Global Knowledge puisse offrir un programme global unique en son genre sur le marché et qui permet à nos clients de développer leurs compétences et de combler les lacunes en matière d?aptitudes en technologie d?information. »

À propos de Global Knowledge

Global Knowledge est le chef de file mondial en matière de formation professionnelle et en technologie de l?information, aidant à développer les compétences dont les individus et entreprises ont besoin afin de réussir au sein d?un monde en constant changement.

Afin de répondre aux besoins de ses clients, Global Knowledge possède des bureaux dans 15 pays et possède la flexibilité unique d?offrir un vaste programme de cours dans plus de 100 pays, dans des salles de classe, en ligne et par le biais d?un réseau de partenaires à travers le monde.

Établie en 1995, Global Knowledge possède 1 500 employés à l?échelle mondiale, y compris des instructeurs primés considérés comme étant les meilleurs de l?industrie.

Confirmée comme étant le chef de file mondial en matière de formation, Global Knowledge contribue à la réussite de plus de 230 000 professionnels chaque année.

À propos de Training Industry, Inc.

Training Industry présente des nouvelles, articles, webinaires et rapports de recherche dont le but est d?appuyer les formateurs d?entreprises et offre des références complémentaires aux professionnels de la formation qui désirent obtenir des produits ou services au https://trainingindustry.com/rfp.

