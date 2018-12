LeddarTech opte pour le système d'exploitation QNX de BlackBerry pour sa plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité





Le QNX OS for Safety prendra en charge le logiciel au coeur de la plateforme de développement LiDAR automobile de LeddarTech qui permet de concevoir des solutions LiDAR distinctes adaptées à des applications de conduite autonome particulières.

QUÉBEC, 18 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech, le chef de file derrière conception de la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive, annonce avoir sélectionné le QNX OS for Safety comme système d'exploitation pour ses logiciels de traitement des signaux numériques LeddarSP. Le logiciel LeddarSP fonctionne en tandem avec les systèmes sur puce LeddarCore avec lesquels il forme le LeddarEngine, qui repose au coeur de différents modèles de capteurs LiDAR rendant possible plusieurs applications de conduite assistée (ADAS) et de conduite autonome.

«?Selon nous, la sûreté sur les routes sera impossible sans la sécurité, explique Grant Courville, vice-président, gestion et stratégie de produit QNX chez BlackBerry. Nous sommes ravis de fournir à LeddarTech, un chef de file des technologies LiDAR, les bases fiables dont elle a besoin pour bâtir des systèmes automobiles et critiques concurrentiels, de manière sécuritaire et économique.?»

«?LeddarTech a choisi BlackBerry comme fournisseur du système d'exploitation pour son LeddarEngine en raison des capacités du QNX OS for Safety à offrir le système d'exploitation intégré le plus évolué et sécurisé mis au point pour des applications de sécurité et des applications critiques, telles que l'ADAS et la conduite autonome, précise Antonio Polo, vice-président, ingénierie de LeddarTech. Les utilisateurs de notre solution LeddarEngine peuvent raccourcir leurs délais de commercialisation en se servant du système d'exploitation QNX OS for Safety pour exécuter les algorithmes de traitement de signaux brevetés de LeddarTech, qui permettent aux fournisseurs et aux intégrateurs de systèmes de premier rang de concevoir les solutions LiDAR distinctes qu'il leur faut pour répondre aux besoins particuliers des différentes applications en automobile et en mobilité.?»

Le QNX OS for Safety 2.0 est certifié ISO 26262 aux niveaux ASIL D et IEC 61508 SIL3 par TÜV Rhineland, un chef de file mondial en développement continu de la sécurité et de la qualité.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSP. L'entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. De nombreuses applications de conduite assistée et autonome pour voitures, camions, autobus, véhicules de livraison, robotaxis et navettes sont bonifiées grâce aux technologies brevetées de LeddarTech. Pour en savoir davantage sur LeddarTech, consultez les sites www.LeddarTech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

LeddarTech, Leddar, LeddarEngine, LeddarSP et les logos LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Tous les autres noms de marque, noms de produits et marques, y compris BlackBerry, BlackBerry Secure et QNX OS for Safety, sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisés pour identifier les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs

Communiqué envoyé le 18 décembre 2018 à 00:05 et diffusé par :