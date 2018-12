La Banque Laurentienne annonce le départ de sa présidente du conseil, Isabelle Courville; l'arrivée de Michael Mueller et sa nomination comme vice-président du conseil et successeur désigné







MONTRÉAL, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada ((TSX : LB) (la « Banque »)), annonce que madame Isabelle Courville complétera son mandat à la présidence du conseil de la Banque à l'assemblée annuelle des actionnaires au printemps 2019, après y avoir siégé pendant 12 années et ce, conformément à la politique de la Banque régissant la durée des mandats des administrateurs. Monsieur Michael Mueller se joint au conseil de la Banque à titre de vice-président du conseil et suite à son élection par les actionnaires de la Banque à l'assemblée annuelle des actionnaires, le conseil a aussi annoncé son intention de le nommer président du conseil.



« J'ai été honorée de servir les actionnaires de la Banque pendant ces 12 dernières années. Je suis convaincue que la stratégie d'affaires amorcée il y a maintenant trois ans répond aux enjeux à venir dans l'industrie. Sous le leadership de François Desjardins, l'équipe de direction est bien en selle pour mener à terme la transformation en cours et pour rebâtir une organisation pertinente, rentable et durable pour toutes ses parties prenantes », a déclaré Isabelle Courville.

Le conseil d'administration salue les nombreuses réalisations de Mme Courville au cours de ses mandats à la Banque. « Au nom du conseil d'administration et des employés de la Banque, je souhaite remercier Isabelle de son apport indéniable au succès de notre organisation. Nous la félicitons pour sa nomination à titre de présidente désignée du conseil de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et lui souhaitons tout le succès mérité dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Je souhaite également la bienvenue à M. Mueller et je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec lui dans la poursuite de notre plan stratégique », a affirmé François Desjardins, président et chef de la direction, Banque Laurentienne Groupe Financier.

M. Michael Mueller est un administrateur de sociétés chevronné qui possède une solide feuille de route. Il a récemment terminé un mandat de 12 années à la présidence du conseil d'administration d'Investissements PSP et siège au conseil de plusieurs sociétés publiques et privées, notamment Revera Inc, Medexus Pharmaceuticals (anciennement Pediapharm) et Mercal Capital Corporation. Il a également occupé divers postes de direction au sein du Groupe Financier Banque TD pendant près de 20 années. M. Mueller est titulaire d'un MBA de l'Université York et d'un baccalauréat en sciences de l'Université Western Ontario.

« Je suis honoré de cette nomination et je serai heureux de travailler avec les membres du conseil et de l'équipe de direction au succès du Groupe », a mentionné Michael Mueller.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Nous employons plus de 3 600 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offrons à nos clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services. Grâce à nos activités pancanadiennes et à notre présence aux États-Unis, nous sommes un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 46 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

