L'entreprise moldave Glass Container Company va accroître sa production de 60 % grâce à un projet de 17 millions d'euros soutenu par la BERD, la Société Générale et l'UE

Glass Container Company (la « Société » ou « GCC »), un fabricant indépendant de produits verriers basé en Moldavie, a annoncé le démarrage d'une modernisation complète de ses installations de production existantes. Ce projet d'une valeur de 17 millions d'euros est cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (« BERD ») et Mobiabanca - Groupe Société Générale, dans le cadre du projet « Filière du Vin » de la Banque européenne d'investissement, qui a engagé conjointement des prêts pour une valeur de 12,5 millions d'euros. Le financement est étayé par un programme de garantie et d'assistance technique financé par l'Union européenne.

Structuré en deux phases, le projet va augmenter la production du fourneau de GCC de 50 000 à 80 000 tonnes par an, une fois achevé. Conjointement avec Glass Container Prim (« GCP »), la société-soeur de GCC, la capacité de sortie totale passera du chiffre actuel de 100 000 tonnes à 160 000 tonnes par an, le nombre de sections de production passant de 36 à 56. La reconstruction soutiendra la transition de GCC vers la technologie NNPB (narrow neck press and blow, soit pressé-soufflé col étroit) et comprendra des fonctions de paraison (goutte de verre) simple, double et triple. Cela permettra à GCC d'étendre ses capacités de segment aux pots de petit format, aux grands récipients, aux bouteilles de bières légères, ainsi que de tirer parti des niches de marché en plein essor, notamment l'eau minérale et les aliments pour nourrissons.

La modernisation va également se traduire par d'importantes économies d'énergie et de matériaux pour la Société. Elle s'appuie sur une série d'améliorations récentes, orientées sur les capacités de vente et de marketing, ainsi que sur un effort axé sur l'automatisation de la fonction financière. Ces investissements ont été soutenus par l'Union européenne et facilités par la BERD, qui a mobilisé une équipe d'experts internationaux pour conseiller la Société.

« C'est un projet qui va véritablement transformer GCC, ce qui nous permettra d'améliorer considérablement notre capacité à répondre à la demande croissante des clients, tout en fournissant des produits de grande qualité et en optimisant l'efficacité de notre exploitation. Le manque de capacité pour les récipients en verre en Europe est clair et net. Les consommateurs délaissant de plus en plus les emballages en plastique, le marché du verre a connu une forte croissance au cours des dernières années, qui devrait se poursuivre à moyen et long terme. Plus de 60 % de notre production étant exportée dans 28 pays du monde entier, nous avons déjà démontré notre compétitivité à l'heure de répondre aux besoins de régions plus éloignées. Avec ces nouvelles installations, notre avantage concurrentiel ne fera que s'accroître. Nous avons le privilège d'être épaulés dans le cadre de cette reconstruction par la BERD et le Groupe Société Générale, dans ce qui est vraiment un projet innovant pour le marché régional du verre », a déclaré Oleg Baban, PDG.

Principales caractéristiques du projet

Les travaux englobent la reconstruction complète du fourneau actuel de GCC, l'installation de deux machines IS modernes de 10 sections, des LEHRS (fours à température contrôlée pour le recuit d'objets en verre) qui économisent de l'énergie, le contrôle qualité et les équipements pour l'emballage ;

La technologie est fournie par les principaux fournisseurs de l'industrie, notamment Techglass, Refel, Bottero, Antonini, Emmeti, Thimon, Tiama, Iris, Garden Denver et Vidromecanica ;

GCC verra sa capacité de production passer de 140 tonnes emballées par jour à 220 tonnes. Si l'on inclut GCP, la capacité se chiffrera à 440 tonnes emballées par jour ;

Après la reconstruction, GCC prendra en charge non seulement le pressé-soufflé, mais aussi les capacités NNPB, tandis que les machines passeront de la seule double paraison pour couvrir toute la gamme, de la simple à la triple paraison ;

Ces nouvelles capacités permettront à la Société de mieux observer la valeur qu'elle propose à titre de guichet unique pour tous les besoins d'emballage en verre, se différenciant ainsi par le service et la flexibilité de son offre ;

GCC a constitué des stocks suffisants pour pouvoir répondre pendant la période de reconstruction aux besoins de ses clients et demeurer un fournisseur fiable et synonyme de qualité pour tous les besoins d'emballage en verre.

À propos de Glass Container Company

GCC est l'un des plus grands fabricants d'emballages en verre dans les PECO (pays d'Europe centrale et orientale), qui répond aux besoins de sa clientèle en Roumanie, Moldavie, Italie, France, Hongrie, Grèce, Ukraine, Géorgie et d'autres PECO et pays d'Europe occidentale. La Société s'est traditionnellement consacrée aux segments des vins, spiritueux et bières, et elle compte plus de 100 clients et plus de 200 types de conteneurs et récipients dans son portefeuille. GCC a développé une expertise particulièrement solide en termes de bouteilles au design particulier, et elle offre ainsi à ses clients une solution de guichet unique pour tous leurs besoins en récipients de verre, qui va de la recherche à la fabrication en passant par la conception et les services complémentaires, comme la sérigraphie et la peinture. La Société a pour principal actionnaire Western NIS Enterprise Fund, un fonds de 150 millions de dollars garanti par le gouvernement américain.

