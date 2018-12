Systech lance une plateforme infonuagique étendue pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement de bout en bout







Des solutions intégrées de suivi et d'authentification de produit en mesure de lutter contre la contrefaçon et les détournements

PRINCETON, New Jersey, 17 décembre 2018 /CNW/ - Systech, l'un des leaders mondiaux en matière de sécurité des chaînes d'approvisionnement et de protection des marques, a annoncé aujourd'hui le lancement de la plus récente version de ses solutions infonuagiques de traçabilité et d'authentification, qui assurent l'authenticité, la sécurité et la connexion des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Cette solution élargie comprend e-Fingerprint®, la technologie primée et non additive de l'entreprise, qui transforme n'importe quel code-barres imprimé en un identificateur numérique unique, couplée à des capacités de suivi et à une conformité accrues. Les nouvelles fonctionnalités disponibles avec cette version comprennent :

des renseignements opérationnels exploitables pour une utilisation quotidienne et le partage d'information;

l'analyse à l'échelle de l'organisation afin de répondre aux objectifs techniques et commerciaux;

la prise en charge de l'empreinte digitale électronique (e-Fingerprint) pour une plus grande variété de formats et de substrats d'emballage de produits;

la capacité de fournir une prise en charge plus complète du code QR;

la collecte et la consolidation automatisées des données pour l'emballage et le respect des exigences;

les environnements de mise à l'essai infonuagiques prêts à l'emploi axés sur la réduction des risques associés au déploiement.

UniSecureMD, la solution d'empreintes digitales électroniques discrète et non additive de Systech, ainsi que sa solution de suivi UniTraceMD, aide à lutter contre les problèmes de contrefaçon et de détournement d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement sans avoir à intégrer de nouveaux éléments au processus d'emballage. Cette puissante combinaison garantit des produits authentiques, sûrs et connectés tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis le point de fabrication jusqu'aux mains du client.

« Les mises à niveau continues de notre plateforme d'authentification et de traçabilité des produits soutiennent notre engagement à sécuriser les chaînes d'approvisionnement de nos clients contre les menaces croissantes de détournement et de contrefaçon de produits à l'échelle mondiale », dit Ara Ohanian, chef de la direction de Systech. « Aucun autre fournisseur n'offre une solution aussi complète qui comble de façon transparente plusieurs des lacunes des chaînes d'approvisionnement afin de fournir une protection inégalée aux canaux de distribution d'une marque. »

La nouvelle version de la plateforme infonuagique de Systech comprend également Systech360MD, un guichet unique permettant de gérer et de configurer les solutions Systech. Systech360 fournit des renseignements à propos des solutions Systech d'emballage, de sérialisation, d'authentification et de traçabilité d'une entreprise. En plus des renseignements en temps réel, la plateforme automatisée fournit des analyses à l'échelle de l'entreprise pour aider à atteindre les objectifs techniques et commerciaux.

À propos de Systech

Systech est le chef de file technologique mondial en matière d'authentification de produits et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Pendant plus de 30 ans, l'entreprise a mis la technologie en jeu. Systech est un pionnier de la sérialisation pharmaceutique et de l'innovation ciblant la ligne de visée et l'inspection, le suivi et la traçabilité, de même que la gestion globale de la chaîne d'emballage. Aujourd'hui, Systech révolutionne la protection des marques dans tous les secteurs. Les solutions logicielles de Systech veillent à ce que les produits soient authentiques, sécuritaires et connectés, et ce, depuis l'usine jusque chez le consommateur.

Personne-ressource :

Systech

Stacey Owens-Perrotta

Tél. : +1 609 235 3639

stacey.owens-perrotta@systechone.com

