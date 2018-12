Le député Gilles Bélanger annonce l'ajout de 31 nouveaux lits en centre d'hébergement et de soins de longue durée à Magog







MAGOG, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation et député d'Orford, monsieur Gilles Bélanger, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, que 31 nouveaux lits en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) s'ajouteront à l'offre de service actuellement en place dans la région.

Ces 31 nouvelles places de CHSLD, qui seront disponibles à l'automne 2020, seront aménagées au Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog, au premier étage de l'édifice situé au 50, rue Saint-Patrice Est. Cela permettra d'augmenter la capacité de cette installation de 194 à 225 lits d'hébergement permanent. Ce projet, qui sera assumé par le Centre intégré universitaire de santé et de services de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, représente un investissement global d'environ 5 M$ et permettra de mieux répondre aux besoins des aînés dans la MRC de Memphrémagog.

Citations :

« Comme dans l'ensemble du territoire québécois, la population de la MRC de Memphrémagog fait face à des besoins croissants en matière de santé et de services sociaux, entre autres en raison du phénomène du vieillissement démographique. Nous avons à coeur de soutenir des projets qui permettront de mieux réagir à cet état de fait, et tout particulièrement sur le plan de l'accessibilité des services, comme en témoigne notre appui à la concrétisation de cette initiative. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de voir ce projet prendre forme, de manière tangible et dans un horizon aussi rapproché que 2020. Les besoins sont là, bien réels, et je suis très fier que notre gouvernement se soit engagé à y répondre dans des délais qui sont à la fois réalistes et bien adaptés aux enjeux actuels de notre communauté. À terme, ce projet permettra d'alléger les listes d'attente pour des places en CHSLD et de fournir à de nombreux aînés de la région un meilleur accès à un milieu de vie sécuritaire et convivial. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation et député d'Orford

Faits saillants :

La création de ces nouveaux lits s'ajoute aux efforts mis en oeuvre pour mieux répondre à l'augmentation des besoins des aînés sur le territoire de la MRC, notamment l'intensification des services de soutien à domicile et le développement de partenariats avec les résidences privées.

L'aménagement de ces nouvelles places de CHSLD nécessitera une réorganisation des services situés dans les locaux actuels, soit ceux du centre de prélèvements, des services du programme jeunesse, de la protection de la jeunesse, de la réadaptation en déficience physique et ceux de la réadaptation en dépendance, qui pourraient être relocalisés.

Les modalités cliniques et organisationnelles entourant ce projet se préciseront dès janvier 2019, dans le cadre de discussions avec les directions et les équipes concernées.

