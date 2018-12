Manufacturier innovant : investissement de près de 4,6 M$ en Chaudière-Appalaches - Près de 3,3 M$ accordés à Portes & Fenêtres Abritek pour automatiser ses procédés et optimiser sa productivité







SAINT-GEORGES, QC, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3 271 600 $ à l'entreprise Portes & Fenêtres Abritek, qui souhaite agrandir ses installations et acquérir de nouveaux équipements innovants. Le projet, qui mènera à la création de trois emplois, est évalué à 4 589 500 $. Pour en appuyer la réalisation, le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) consent ainsi un prêt de 1 635 800 $ par l'entremise du programme ESSOR, alors qu'Investissement Québec accorde un prêt de 1 635 800 $ à même ses fonds propres.

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), M. Samuel Poulin, en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

Portes & Fenêtres Abritek se spécialise dans la fabrication de portes et de fenêtres hybrides et en PVC destinées aux marchés résidentiel, commercial et institutionnel. Le projet consiste à mettre en place une nouvelle gamme de produits et à ajouter des postes robotisés.

« Le gouvernement a pour ambition d'enrichir le Québec, et l'un des leviers pour créer cette richesse est le renforcement des investissements des entreprises. C'est de cette façon qu'on augmentera leur efficacité et qu'on créera des emplois. La région de la Chaudière-Appalaches compte plusieurs entreprises manufacturières très actives, et nous en avons un bel exemple avec Portes & Fenêtres Abritek. En effet, le projet annoncé aujourd'hui est extrêmement porteur pour l'entreprise et s'avère une excellente nouvelle pour les travailleurs actuels et ceux qui se joindront à l'équipe. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« Les PME les plus innovantes sont en général celles qui ont réussi à intégrer les nouvelles technologies pour améliorer leur productivité et leur compétitivité. En mettant à leur disposition des outils et des leviers financiers efficaces, le gouvernement leur permet ainsi d'aller de l'avant dans leur modernisation et leur croissance. Dans toutes ses régions, le Québec possède un immense potentiel économique que nous devons mettre à profit. Grâce aux investissements annoncés aujourd'hui, l'entreprise Portes & Fenêtres Abritek se donne les moyens de passer à une autre étape de son développement, et le gouvernement est fier d'y participer. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« L'industrie manufacturière joue un rôle crucial dans la création de richesse. À Investissement Québec, nous en avons fait une priorité stratégique, et nous sommes convaincus de l'importance d'inciter nos entreprises à investir dans l'automatisation et le virage numérique. L'entreprise Portes & Fenêtres Abritek est un exemple éloquent d'entrepreneurs du secteur manufacturier déterminés à innover et à développer un produit supérieur. Nous sommes fiers de soutenir son projet et de contribuer à la croissance économique de la région. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Portes & Fenêtres Abritek est une entreprise familiale de 3 e génération active depuis 1947. L'entreprise, qui emploie une centaine d'employés à Saint-Georges , vend ses produits à des détaillants, à des entrepreneurs et à des fabricants de maisons usinées.

Afin de soutenir le secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois, le gouvernement du Québec a mis en place, en partenariat avec Investissement Québec, l'Initiative manufacturière, un mouvement mobilisateur porté par plusieurs partenaires, afin d'inciter les entreprises manufacturières à prendre le virage industriel 4.0.

