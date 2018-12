Un nouveau service de Medela qui en quelques secondes relie les mamans à du soutien en allaitement







24/7 LC tm via MyMedela® offre des discussions vidéo instantanées avec des consultantes en lactation.

MISSISSAUGA, ON, le 17 dec. 2018 /CNW/ - Pour de nombreuses nouvelles mamans, le soutien et les conseils en matière d'allaitement peuvent faire la différence entre allaiter leur bébé et devoir recourir au lait maternisé. Au Canada, plus de 93 000 bébés ne reçoivent pas de lait maternel jusqu' à l'âge recommandé de six mois. Notre pays est donc bien en deçà des directives de l'Organisation mondiale de la santé en matière d'allaitement. Pour s'assurer que les mères qui allaitent ont accès à l'aide et aux informations dont elles ont besoin, Medela a annoncé 24/7 LC tm, un service d'abonnement disponible via l'application primée MyMedela. En partenariat avec Pacify Health, un service de télémédecine de premier plan, 24/7 LC tm offre aux mamans une connexion vidéo instantanée à une consultante en lactation professionnelle via leur smartphone, au moment où elles en ont besoin.

"Medela est largement reconnue pour ses recherches et ses contributions technologiques dans le domaine de la lactation, mais certaines mamans ont surtout besoin de soutien", a déclaré Steve McCormack, directeur général de Medela Canada. "Aussi naturel que soit l'allaitement, parfois, un soutien ou des encouragements supplémentaires d'une professionnelle en lactation fait toute la différence pour créer une expérience d'allaitement réussie et de longue durée. "

Maintenant, via l'application MyMedela, 24/7 LC tm offre aux mamans un accès illimité et instantané à des consultations en temps réel via un chat vidéo chaque fois qu'elles ont une question ou un problème concernant l'alimentation au lait maternel. Les appels sont généralement pris en moins de 30 secondes et les utilisatrices y ont accès 24 heures sur 24, ce qui leur permet d'obtenir les réponses dont elles ont besoin selon leur horaire. Lorsqu'un appel arrive sur Pacify, les CL ne savent pas comment la mère les a atteintes, que ce soit via un programme gouvernemental ou via l'application MyMedela. La SEULE information reçue par la CL est le prénom de la mère et sa langue de communication préférée, à savoir l'anglais et le français. Medela croit tellement à ce service et à sa capacité d'aider les mamans qu'ils l'ont inclus en gratuitement avec leurs tire-laits doubles haut de gamme, Sonata et Freestyle. Le service peut également être acheté séparément et à des tarifs réduits pour les autres tire-laits Medela.

"Nous sommes ravis de nous associer à Medela pour soutenir les nouvelles mamans", a déclaré Melanie Silverman, responsable des services cliniques chez Pacify. "Comme toutes les mamans vous le diront, votre tire-lait vient avec un mode d'emploi, mais pas l'allaitement. Beaucoup de mères ont besoin d'un soutien immédiat mais n'ont pas beaucoup d'options pour le trouver - maintenant elles le peuvent."

En plus de 24/7 LC, Medela s'est engagé à offrir des ressources éducatives à toutes les mamans pour encourager l'allaitement au lait maternel grâce à leur application gratuite primée, MyMedela. L'application suit les séances d'allaitement et d'expressions, ainsi que les boires, la croissance, et propose une éducation à l'allaitement en fonction de l'étape ou les mamans en sont dans leur expérience d'allaitement. Les mamans qui utilisent le tire-lait Sonata® ont également une expérience de connectivité qui simplifie le suivi dans l'application avec des sessions d'expression téléchargées automatiquement.

À propos de Medela

Medela est avant tout une entreprise dédiée à aider les mères à nourrir leur bébé avec du lait maternel aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Nous appuyons cet objectif en investissant continuellement dans la recherche sur la lactation, le développement de nouveaux produits et les nouvelles technologies, et ce, depuis plus de 50 ans dans le monde et 25 ans au Canada. Un aspect essentiel de notre succès passé et présent est notre concentration sans relâche sur les technologies médicales basées sur la recherche, qui garantiront de façon continue des innovations dans les domaines de l'allaitement maternel.

Grâce aux investissements de Medela, nos recherches sur l'anatomie du sein et la succion du nourrisson ont changé la pratique clinique dans le monde entier. Les professionnelles en lactation sont maintenant mieux en mesure d'aider les mamans ayant des problèmes avec l'allaitement. Medela investit également énormément dans la recherche pour aider les bébés les plus démunis- les prématurés afin d'assurer de meilleurs résultats pour ces bébés vulnérables.

À propos de Pacify Health

Lancée en 2014, Pacify Health, Inc. a été fondée sur l'idée qu'il est possible de faire davantage avec l'utilisation de la technologie mobile afin d'aider les familles à obtenir d'excellents soins pédiatriques, quelles que soient leurs circonstances. La plateforme mobile de Pacify, leader du secteur, offre un support instantané pour les nouvelles mamans, 24/7. Les mamans Pacify utilisent l'application pour se connecter via des vidéos chat à des cliniciens, notamment des infirmières, des nutritionnistes et des consultantes en allaitement. Il n'y a ni rendez-vous ni planification et les appels sont répondus en moins de 30 secondes en moyenne. Pacify est disponible directement pour les consommateurs avec un abonnement (un super cadeau de shower de bébé!). Elle collabore également avec des régimes de santé et des programmes de santé publique pour aider sans frais les mères sans frais pour elles. Les mères qui utilisent Pacify ont exprimé une plus grande satisfaction et se sont davantage impliquées avec la plate-forme que tout autre service d'assistance.

