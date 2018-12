Les nouilles Master Kong sont présentées pour la première fois dans le train suisse « La Flèche rouge Churchill »







BERNE, Suisse, 17 décembre 2018 /PRNewswire/ -- The Master Kong, célèbre fabricant de nouilles instantanées, récemment reconnu parmi les meilleures marques de l'année 2018 par China Brand Power Index (l'indice de puissance des marques chinoises), s'est associé le 14 décembre avec les chemins de fer européens et les chemins de fer fédéraux suisses pour lancer le premier établissement « The Master Kong Noodles House chez the Red Arrow Churchill », dans le train suisse appelé La Flèche rouge « Churchill ».

Le surnom de La Flèche rouge « Churchill », connue comme étant le plus beau train en Suisse, est dû à l'ancien Premier ministre britannique, Winston Churchill, qui a traversé la Suisse dans ce train au cours d'une visite en 1946.

Le jour de l'événement, des représentants des Chemins de fer fédéraux suisses (Swiss Federal Railways ? SBB), ont pris la parole à la station de Lucerne afin de souhaiter la bienvenue aux voyageurs présents dans le train.

Alors que le train parcourait les paysages pittoresques de la Suisse, The Master Kong Noodles House chez The Red Arrow Churchill a assouvi l'appétit des clients en leur servant des nouilles « Master Kong Commended Taste » (Master Kong au goût reconnu), accompagnées de cuisine locale suisse, dans un style occidental authentique et de bon ton. Cette configuration particulière et l'incomparable association des plats ont contribué à une expérience gastronomique unique.

Au cours des dix dernières années, la consommation nationale chinoise a dû s'adapter au pouvoir d'achat croissant des consommateurs. La consommation a représenté 78 pour cent de la croissance économique chinoise au cours des trois premiers trimestres de l'année, ce qui représente une hausse de 14 % d'une année sur l'autre. Les consommateurs chinois préfèrent désormais des produits de meilleure qualité, qui offrent une expérience supérieure et leur permettent de mieux exprimer leurs goûts.

C'est en prenant cela en compte que Master Kong a conçu la nouvelle série « Master Kong Commended Taste », afin de mieux correspondre aux habitudes alimentaires et aux besoins des consommateurs, grâce à une plus grande variété de goûts et de choix. La nouvelle série de produits apporte des améliorations dans l'approvisionnement en matières premières, les techniques de transformation et le goût ; des améliorations constantes sont visibles dans la matrice de produits de qualité supérieure. Les nouveaux déploiements ont été unanimement bien accueillis par les consommateurs. L'influence de Master Kong en tant que marque chinoise est de plus en plus reconnue à travers le monde.

L'innovation en matière de produits a favorisé la reprise des performances de Master Kong. D'après le rapport financier du premier semestre de l'année 2018, le chiffre d'affaires du secteur des nouilles instantanées de Master Kong a atteint 11,134 milliards de yuans, soit une hausse de 8,4 pour cent par rapport à l'année précédente.

De plus, se souciant de sa responsabilité sociale, Master Kong s'est engagé à promouvoir la cuisine traditionnelle chinoise dans toute l'Europe. L'entreprise travaille à l'innovation et à l'amélioration du secteur des nouilles instantanées afin de fournir des produits sains et délicieux aux clients chinois et étrangers. Elle rend hommage à la grande diversité de la cuisine chinoise et explore des saveurs exotiques en utilisant des techniques de grande qualité et des ingrédients adaptés à différents palais. Le « Master Kong Noodles House » est un cas réussi d'échanges gastronomiques, de promotion des « saveurs chinoises » auprès de l'Europe et une merveille du monde.

Master Kong accorde une grande attention à l'innovation et à la qualité des produits, tout en attachant beaucoup d'importance à la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Fidèle à la philosophie de l'opération « obtenir l'aval des gens, utiliser pour les gens et payer sa dette à la société pour une opération durable », Master Kong a destiné un montant total de 500 millions de yuans à des oeuvres sociales et caritatives au cours des dernières années : parrainage d'activités éducatives, lutte contre les inondations, contre les tremblements de terre, contre la pauvreté ou soutien aux activités sportives.

À travers cet événement, Master Kong promeut non seulement la marque chinoise de nouilles instantanées, mais crée un lien qui permet aux clients européens de connaître la gastronomie chinoise.

Il ne fait aucun doute que la tendance future du secteur des nouilles instantanées donne l'avantage à des produits naturels, nutritifs et sains. Master Kong favorisera activement la modernisation de la consommation, adhérera à l'innovation et développera constamment des produits diversifiés avec des spécifications multiples, sur différentes scènes et en proposant de nouvelles saveurs, afin de répondre aux demandes diversifiées des clients au niveau national et à l'international.

