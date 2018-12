LiveWell Canada signe une liste de modalités obligatoires pour approvisionner Tilray en CBD dérivé du chanvre







OTTAWA, le 17 déc. 2018 /CNW Telbec/ - LiveWell Canada Inc. (« LiveWell » ou la « Société ») (CSE: LVWL) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une liste de modalités obligatoires pour approvisionner Tilray Inc. (NASDAQ: TLRY) en isolat de CBD dérivé du chanvre en Amérique du Nord.

Suivant les modalités de l'entente et sous réserve des lois locales applicables en matière de possession, de vente et de distribution, LiveWell fournira à Tilray un minimum de 150 kilogrammes d'isolat de CBD cultivé et extrait à partir du chanvre, tous les mois à partir de février 2019, et ce, jusqu'en juillet 2019. La quantité sera alors augmentée à un minimum de 300 kg par mois pour le reste de la durée du contrat, soit jusqu'en décembre 2019. Tilray aura la possibilité d'augmenter la quantité de CBD acheté à 500 kg par mois grâce à une option renouvelable pour une période supplémentaire de 12 mois.

L'entente fait suite à la levée de l'interdiction du chanvre aux États-Unis. Le 12 décembre 2018, le Congrès des États-Unis a adopté la U.S. Agricultural Improvement Act of 2018, aussi appelée le 2018 Farm Bill. Ce projet de loi prévoit la légalisation du chanvre et son retrait de la Controlled Substances Act (CSA). Le CBD et d'autres cannabinoïdes issus du chanvre seront également retirés de la CSA. Le projet de loi doit être entériné par le président Trump, lequel a déjà exprimé son appui.

« Nous sommes heureux de compter sur un solide partenaire comme Tilray dans ce marché émergent, a affirmé David Rendimonti, président et chef de la direction de LiveWell Canada. Compte tenu de la suppression des obstacles juridiques, nous croyons que le marché du CBD du chanvre pourrait surpasser toutes les prédictions, car un nombre immense de consommateurs se tournent vers l'autogestion des soins et du bien-être. »

LiveWell

LiveWell est une société canadienne novatrice dans le secteur du chanvre et du cannabis dont les activités sont axées sur la recherche avancée sur le CBD et d'autres cannabinoïdes, ainsi que sur l'élaboration, la commercialisation et la distribution de produits de consommation dans le domaine de la santé et du bien-être.

Tel qu'il a été annoncé le 3 décembre 2018, LiveWell a signé une lettre d'entente visant une fusion avec Vitality CBD Natural Health Products Inc. (la « fusion »), une des plus importantes exploitations de culture et d'extraction de chanvre en Amérique du Nord, avec une récolte d'approximativement 20?000 acres en 2018. La fusion réunira des actifs américains et canadiens pour créer l'une des premières sociétés de CBD entièrement intégrées dont la capacité de production en isolat de CBD pourrait atteindre 3?000 kg par jour d'ici la moitié de l'année 2019 et qui fera sa marque dans la recherche, le développement de produits et les installations de fabrication conformes aux bonnes pratiques, les ventes internationales et les réseaux de distribution grâce à une direction expérimentée.

Tilray®

Tilray est une pionnière à l'échelle mondiale dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis et de cannabinoïdes qui offrent ses produits à des dizaines de milliers de patients dans douze pays situés sur cinq continents.

