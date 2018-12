Les donneurs de sang encouragés à prendre rendez-vous pour aider les patients pendant les Fêtes







OTTAWA, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ayant besoin de 30?000 donneurs d'ici le 6 janvier, la Société canadienne du sang demande aux gens d'aller donner du sang afin que les patients soignés dans les hôpitaux pendant les Fêtes puissent recevoir le sang et les produits sanguins dont ils ont besoin.



Cette année, les jours où tombent Noël et le jour de l'An favorisent les vacances prolongées. Il pourrait donc y avoir moins de donneurs dans les collectes, ce qui pose un risque pour les réserves de plaquettes, un produit sanguin vital dont la durée de vie n'est que de sept jours.

Les plaquettes aident à la coagulation du sang et sont utilisées dans le traitement de nombreuses maladies, en particulier le cancer.

«?Il est certain que les congés de décembre vont avoir un impact sur nos réserves de plaquettes, mais les donneurs peuvent aider en prenant rendez-vous et en se présentant au centre de donneurs comme prévu?», explique Rick Prinzen, directeur général de la chaîne d'approvisionnement de la Société canadienne du sang.

La Société collecte les plaquettes de deux façons : 1) en les séparant du sang total après un don ? on parle alors de mélange de plaquettes ? et 2) en les extrayant du sang pendant le don par une méthode appelée «?aphérèse?».

«?La période des Fêtes est toujours un peu difficile pour les collectes de sang. Beaucoup de donneurs réguliers partent en vacances ou sont pris par divers engagements. Mais la maladie et les accidents ne prennent pas de vacances, eux. Il est donc vital pour les patients que les gens donnent du sang pendant cette période?», souligne Rick Prinzen. «?Si vous pouvez donner du sang, nous vous encourageons fortement à le faire. Nous avons besoin de votre aide pour aider chaque patient, couvrir chaque besoin et servir chaque Canadien.?»

Les patients sont de tous horizons et de tous les coins du pays. En septembre 2016, une fillette de 18 mois, Aubrey Hirsch, de Vancouver, a reçu un diagnostic de leucémie myéloblastique aiguë. Elle a subi de nombreux traitements de chimiothérapie avant de recevoir une greffe de cellules souches, en février 2017.

«?Les produits sanguins ont aidé à sauver la vie d'Aubrey. Elle en a reçu une cinquantaine d'unités?», raconte son père, Allan Hirsch. «?Aubrey n'a pas fini de se rétablir, mais grâce aux gens qui ont eu la bonté de donner, notre petite boule d'énergie a maintenant trois ans et croque dans la vie. La générosité des donneurs a vraiment fait une différence dans nos vies.?»

Les dons de sang faits pendant les Fêtes servent aussi bien pour les traitements de chimiothérapie que pour les soins aux victimes d'accidents, les opérations cardiaques et les greffes d'organes, toutes des procédures qui suivent leur cours entre Noël et le jour de l'An.



Pour prendre rendez-vous, trouver un centre de donneurs, vérifier si vous pouvez donner du sang et plus encore, utilisez l'application mobile DonDeSang, disponible pour iOS (dans l'App Store) ou pour Android (sur Google Play), ou allez à sang.ca.

