Bombardier fournira 20 autres tramways FLEXITY à la ville de Karlsruhe







L'exploitant Albtal-Verkehrs-Gesellschaft agrandi son parc à 62 tramways

Les véhicules bimodes circulent sur le réseau de tramways et le réseau ferroviaire régional

BERLIN, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport a reçu une commande ferme d'Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG), la société de transport de la région de la vallée de l'Alb dans le sud-ouest de l'Allemagne, pour la livraison de 20 autres tramways BOMBARDIER FLEXITY bimodes. Cette troisième commande ferme est fondée sur un accord-cadre datant de 2009 et porte sur 75 véhicules. La valeur de cette commande s'élève à environ 87 millions d'euros (98 millions de dollars US). Les livraisons doivent s'échelonner de mai 2020 à mars 2021.

« Parce que nous voulons offrir des services de transport locaux attrayants, nous avons décidé de commander 20 autres véhicules bimodes de Bombardier Transport. Nous pourrons ainsi agrandir notre parc et faire profiter nos passagers de véhicules de grande qualité », a dit Alexander Pischon, président et chef de la direction d'Albtal-Verkehrs-Gesellschaft.

Ascan Egerer, directeur technique à AVG, a ajouté : « Cette commande de 20 nouveaux tramways revêt une importance vitale étant donné l'urgence d'augmenter notre capacité. Elle s'inscrit aussi parfaitement dans le programme de modernisation de notre parc de véhicules. Grâce aux tramways FLEXITY, nos passagers ont accès à des véhicules modernes et très confortables. »

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce nouveau vote de confiance et d'avoir l'occasion de poursuivre notre partenariat avec notre client AVG. Nous sommes fiers qu'AVG ait choisi nos tramways FLEXITY fiables et faciles d'entretien pour augmenter ses services de transport », a dit Alexander Ketterl, chef, Véhicules légers sur rail, Bombardier Transport.

Les véhicules bimodes circulent à la fois sur le réseau de tramways et sur le réseau ferroviaire. Les passagers peuvent donc se rendre directement de la banlieue au centre-ville confortablement et sans avoir à changer de train. Les véhicules sont conçus pour répondre aux exigences de la ville et de la région de Karlsruhe. Pour adapter ces véhicules de façon optimale à l'infrastructure existante, le plancher de toutes les entrées a été placé à une hauteur permettant le déplacement rapide des passagers et un accès facile pour les personnes à mobilité réduite de même qu'à celles qui voyagent avec une poussette ou de lourds bagages. Les bogies conventionnels à amortisseurs pneumatiques améliorent le confort, assurent un roulement très silencieux et réduisent l'usure des roues et des rails.

Les véhicules sont dotés de nombreux éléments de confort et d'un système d'information-passagers moderne. Les passagers pourront aussi profiter d'un réseau Wi-Fi et de spacieuses aires multifonctions qui peuvent accueillir les fauteuils roulants, les poussettes et les bicyclettes.

Chaque véhicule mesure 37 mètres de longueur et peut accueillir 244 passagers, dont 93 assis. Il est possible d'atteler quatre tramways FLEXITY pour transporter plus de passagers aux heures de pointe.

