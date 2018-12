DalCor annonce la fin du recrutement de l'étude dal-GenE, le premier essai clinique cardiovasculaire de Phase 3 en médecine de précision dans la maladie coronarienne







MONTRÉAL et LONDRES, 17 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- DalCor a annoncé aujourd'hui la fin du recrutement de l'étude dal-GenE, le premier essai clinique cardiovasculaire de Phase 3 en médecine de précision dans la maladie coronarienne. L'étude dal-GenE évalue l'efficacité du dalcetrapib, un inhibiteur de la CETP, dans la réduction des événements cardiovasculaires cliniques chez les patients porteurs du génotype AA spécifique au gène ADCY9 et ayant eu récemment un syndrome coronarien aigu. Plus de 6 000 patients ont été recrutés dans cette étude qui se déroule dans 680 centres dans 32 pays.



« Le recrutement rapide des patients dans l'étude dal-GenE montre à quel point la communauté médicale est motivée et déterminée à offrir le bon médicament pour le bon patient », a affirmé Dr Jean-Claude Tardif, de l'Institut de Cardiologie de Montréal. « Le test génétique ADCY9 pour identifier les patients susceptibles de bénéficier d'un traitement avec le dalcetrapib pourrait éventuellement offrir un traitement génétiquement ciblé afin d'améliorer les résultats cliniques. Cette approche pourrait ouvrir de nouvelles voies de développement de la médecine de précision dans les maladies cardiovasculaires. Environ 20 % des patients sont porteurs du génotype spécifique qui leur permettrait de répondre à un traitement au dalcetrapib à la suite d'un syndrome coronarien aigu. »

Dr Donald M. Black, directeur médical de DalCor, a ajouté : « La fin du recrutement de l'étude dal-GenE marque une étape importante pour DalCor. Nous continuons à avancer dans l'étude en espérant pouvoir améliorer le traitement des maladies cardiovasculaires au-delà des normes de soins, et nous avons hâte de partager les résultats de cet essai clinique, attendus en 2021. »

À propos de l'étude de phase 3 dal-GenE

Cet essai clinique multicentrique, randomisé, à double insu, contrôlé par placebo de Phase 3 évalue l'efficacité du dalcetrapib auprès de 6 000 patients récemment hospitalisés pour un syndrome coronarien aigu (SCA) et porteurs du génotype AA spécifique au gène ADCY9 (variant rs1967309) selon un test diagnostique compagnon mis au point par Roche Molecular Systems (RMS). Son critère principal d'évaluation est le délai avant la première survenue de tout événement d'un composé constitué de décès cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde (crise cardiaque) ou d'accident vasculaire cérébral (AVC). Le dalcetrapib est evalué conjointement aux traitements habituels des patients atteints de syndromes coronariens aigus, y compris l'administration de médicaments hypolipidémiants à base de statines et d'autres médicaments abaissant le taux de LDL-C. L'essai est mené dans plus de 680 centres dans 32 pays.

À propos de DalCor

DalCor développe des médicaments de précision en ciblant génétiquement des patients à qui ces traitements bénéficieront. En intégrant des données cliniques et des données génétiques, DalCor vise à obtenir des résultats cliniques supérieurs sur le plan cardiovasculaire. Le premier programme de développement de l'entreprise, le dalcetrapib, est destiné à réduire les événements cardiovasculaires dans une sous-population de patients ayant une génétique distincte. DalCor détient une licence mondiale exclusive pour le dalcetrapib, ainsi que les droits pour l'utilisation du dalcetrapib chez les porteurs du marqueur génétique en question, et commandite l'étude prospective dal-GenE. Pour en savoir plus, visitez le www.dalcorpharma.com .

