LG présente l'avenir des cuisines intelligentes au CES 2019







La cuisine de demain propose un vaste éventail d'appareils connectés et un accès à un

important catalogue de recettes intelligentes grâce à de nouveaux partenariats

TORONTO, le 16 déc. 2018 /CNW/ - LG Electronics (LG) dévoilera la prochaine étape du développement de la cuisine intelligente au CES 2019. L'entreprise compte sur de nouveaux partenariats pour rehausser l'expérience culinaire, comme en témoigne son partenariat avec Drop, le développeur responsable de la plateforme Drop KitchenOS. Une meilleure intégration des électroménagers, comme les fours, à la maison connectée constitue un facteur d'attrait important pour les clients de la cuisine intelligente.

Grâce à son entente avec Drop, LG allonge sa liste croissante de partenaires dans le domaine de la cuisine intelligente, qui compte déjà Innit et SideChef. Ces étroites collaborations permettent à LG d'offrir aux consommateurs un vaste menu de recommandations en matière de cuisine intelligente pour plaire à tous les goûts. Les fours, réfrigérateurs et lave-vaisselle de la collection de cuisine intelligente de LG fonctionnent en symbiose pour simplifier la préparation des repas et le redoutable ménage qui s'ensuit.

Désireuse d'offrir des façons polyvalentes de faire le lien avec la mine de recettes intelligentes adaptées à la cuisine intelligente, LG propose le nouvel écran intelligent XBOOM AI ThinQ WK9. Doté du pratique Assistant Google, ce puissant haut-parleur stéréo muni de l'IA propose une expérience agréable de cuisine mains libres. Son écran tactile de 8 po peut afficher des milliers de recettes intelligentes et personnalisées tirées d'Innit. Voilà une raison de moins d'aller au restaurant!

LG présentera également au CES 2019 le LG HomeBrew, un révolutionnaire appareil de fabrication de bière. Celui-ci s'ajoute à son catalogue d'électroménagers intelligents, qui comprend déjà le réfrigérateur InstaView ThinQ et le lave-vaisselle QuadWash. Cet appareil permet aux propriétaires d'une cuisine intelligente LG de siroter une bonne bière froide pendant qu'ils cherchent une recette sur l'écran intégré de leur réfrigérateur. Lorsqu'ils ont arrêté leur choix, la recette est transmise au four, qui se préchauffe alors à la bonne température. Lorsque la cuisson est terminée, la fonction EasyClean du four combiné encastré de LG élimine tous les résidus d'aliments éclaboussés sur les parois internes. Enfin, la même recette intelligente renseigne le lave-vaisselle QuadWash sur les réglages optimaux à adopter pour laver à perfection la vaisselle et les ustensiles qui ont servi à manger ce délicieux repas.

« C'est grâce à des partenariats qui tirent parti des nouveaux électroménagers de cuisine intelligents d'aujourd'hui que nous sommes en mesure d'offrir l'expérience de cuisine intelligente que les clients nous demandaient, explique Song Dae-hyun, président de l'unité des électroménagers et des solutions relatives à la qualité de l'air de LG. La technologie complique de plus en plus la cuisine; or notre vision consiste à en faire un milieu accueillant et sans stress dans lequel les familles peuvent profiter d'une expérience culinaire optimale sans avoir à sortir au restaurant ni à faire livrer leurs repas. »

Les visiteurs du CES 2019 peuvent expérimenter les solutions de cuisine intelligente de LG en personne du 8 au 11 janvier au kiosque 11100 du Centre des congrès de Las Vegas.

