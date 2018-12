Trame verte et bleue du Grand Montréal - Inauguration du nouvel aménagement au centre écologique Fernand-Seguin de la Ville de Châteauguay







CHÂTEAUGUAY, QC, le 16 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et députée de Châteauguay, Mme MarieChantal Chassé, le représentant de la couronne Sud de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et maire de la Ville de Varennes, M. Martin Damphousse, ainsi que le maire de la Ville de Châteauguay, M. Pierre-Paul Routhier, ont procédé à l'inauguration officielle du nouvel aménagement au centre écologique Fernand-Seguin le dimanche 16 décembre. Ces travaux d'envergure ont été rendus possibles grâce à une contribution financière de plus de 2,6 M$ consentie à parts égales entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Communauté métropolitaine de Montréal. La Ville de Châteauguay a complété le financement pour un investissement total de plus de 3,9 M$.

Les travaux ont consisté à construire un chalet de service selon des normes environnementales, à installer des panneaux de signalisation sur les sentiers et à aménager un chemin d'accès, une piste cyclable ainsi qu'une aire de stationnement. La Ville de Châteauguay désirait ainsi mettre en valeur le corridor forestier, une portion intégrée au tronçon Châteauguay-Léry, et le rendre plus accessible aux gens qui le fréquentent. Ce corridor forestier constitue un ensemble naturel d'exception de plus de 900 hectares qui abrite plusieurs espèces fauniques et floristiques, dont plusieurs sont considérées comme menacées ou vulnérables au Québec.

« Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir ce projet qui non seulement profite aux citoyens de Châteauguay comme aux visiteurs, mais contribue également à préserver cet écosystème unique que constitue le corridor forestier Châteauguay-Léry. Cette réalisation témoigne de la portée de la Trame verte et bleue du Grand Montréal qui bénéficie à l'ensemble des citoyens de la région métropolitaine », a fait savoir Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« C'est un bonheur pour moi de voir s'ouvrir officiellement à la population les nouvelles installations du centre écologique Fernand-Seguin. Je souhaite la meilleure qualité de vie pour l'ensemble des citoyens et des générations à venir. Je suis contente que ces installations se retrouvent chez nous. Félicitations à tous ceux et celles qui ont permis à ces installations de voir le jour. Vous avez travaillé avec une vision d'avenir, selon les attentes de la population qui veut un développement durable de sa ville. Vous avez procuré à vos concitoyennes et à vos concitoyens, de même qu'aux nombreux visiteurs, une destination de plein air digne des plus hauts standards », a indiqué la ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et députée de Châteauguay, Mme MarieChantal Chassé.

« La Communauté salue la Ville de Châteauguay pour ce projet qui contribue à mettre en valeur le corridor vert Châteauguay-Léry, si précieux au Grand Montréal. Maillon de notre Trame verte et bleue, il permet de redonner l'accès au citoyen à ces boisés, essentiels à la qualité de vie du territoire métropolitain. C'est grâce à de telles actions et à nos efforts conjoints que la vision de notre Plan métropolitain d'aménagement et de développement prend tout son sens et se concrétise », a fait savoir M. Martin Damphousse, maire de Varennes et représentant de la couronne Sud à la CMM.

« La Ville de Châteauguay accorde, depuis plusieurs années, une grande importance à la conservation de ce milieu naturel. Nous sommes fiers de pouvoir accueillir nos résidents et touristes dans ce lieu de choix pour les amateurs de plein air et qui représente une richesse naturelle exceptionnelle. Cet aménagement nous permettra de poursuivre nos efforts et nos actions pour préserver ce joyau de biodiversité », précise M. Pierre?Paul Routhier, maire de Châteauguay.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

Axée sur la protection de l'environnement, la mise en place de la Trame verte et bleue permettra aux citoyens et aux visiteurs de profiter des milieux naturels protégés de plus en plus accessibles et nombreux à l'échelle du Grand Montréal, créant ainsi un vaste réseau d'espaces verts et bleus. Favorisant le transport actif, la Trame verte et bleue intègre les principales composantes naturelles et patrimoniales de la région, renforçant ainsi l'attractivité du Grand Montréal. À terme, cette trame contribue à atteindre l'objectif de protection de 17 % de la superficie totale du territoire de la Communauté. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Internet de la Communauté métropolitaine de Montréal : www.cmm.qc.ca

SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

