Effenco confirme un investisseur majeur pour un financement de série A de 12M$







BDC investira 6M$ dans Effenco

MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Effenco, un chef de file en mobilité durable et intelligente a recruté un investisseur majeur pour alimenter sa croissance rapide et l'expansion de son marché. Cet investissement de 6M$ de BDC fait partie d'un programme destiné au financement des entreprises innovantes à potentiel élevé du secteur des technologies propres. Ce financement s'ajoute à une enveloppe d'Investissement Québec.

Cet investissement majeur est le fruit d'une année exceptionnelle pour Effenco qui a percé les marchés de France, Norvège et de la Californie et supporté ses efforts de ventes en engageant 13 travailleurs et travailleuses hautement qualifiées. Cette percée remarquable est consolidée par une relation commerciale pérenne avec Derichebourg, la ville de New York et de plus en plus d'autres clients. Effenco s'est vu décerner en novembre passé le Prix Rayonnement à l'extérieur du Québec au dernier Gala EnviroLys.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de travailler avec BDC pour soutenir la croissance exponentielle de notre Système Stop-StartTM et commercialiser une nouvelle plateforme de gestion de flotte intelligente et connectée a dit David Arsenault, président d'Effenco. Nous sommes confiants que la crédibilité qui accompagne l'endossement de BDC contribuera à démontrer qu'Effenco joue dans les ligues mondiales. »

Cet investissement fait partie d'une enveloppe de 700 millions de dollars annoncée en janvier dernier que BDC déploiera au cours des cinq prochaines années pour les entreprises de technologies propres à potentiel élevé ayant une technologie ou des produits prêts pour le marché. Ce financement les aidera à surmonter leurs difficultés afin d'élargir leurs horizons et de livrer concurrence sur les marchés mondiaux. Le partenariat entre la Division des technologies propres de BDC et Effenco contribuera à prolonger le momentum d'Effenco dans sa vision de développer les solutions les plus flexibles et efficaces au monde pour réduire les coûts d'opération et émissions des véhicules lourds.

« La technologie unique d'Effenco présente une proposition de valeur établie et convaincante, un retour sur investissement et des performances optimales, et la société est bien placée pour développer son modèle commercial de fabrication a dit Susan Rohac, Vice-présidente Division Technologies propres de BDC. Les opportunités mondiales abondent pour les entreprises canadiennes de technologies propres et la Division de technologies propres de BDC est là pour les aider à attirer davantage du capital dont elles ont besoin pour une croissance rapide. »

« Lorsque nous aidons à développer les technologies propres, nous soutenons l'ensemble de notre économie. Les innovations dans les technologies propres créent de bons emplois et aident à atteindre nos objectifs en matière de changement climatique, et ce, au profit de tous les Canadiens a dit L'honorable Navdeep Bains, Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. »

Le Système Active Stop-StartTM est compatible avec les 500,000 véhicules lourds neufs à vocation particulière qui sont vendus chaque année en Amérique du Nord et en Europe. Le financement servira en partie à s'approprier des parts de ce marché. Grâce au financement de BDC, Effenco se glissera dans le monde de l'intelligence artificielle afin de commercialiser une plateforme numérique de gestion de flotte qui détecte et interprète des problèmes mécaniques, comportementaux et logistiques dans l'espace de quelques secondes.

À propos d'Effenco

Effenco connecte et électrifie des véhicules lourds à usage spécialisé afin de réduire les coûts opérationnels et les émissions à l'aide de deux outils, un système hybride électrique et une plateforme de gestion de flottes. Le système hybride Active Stop-StartTM est présentement utilisé par un nombre croissant de sociétés de premier ordre au Canada, à New York, en Californie, en France et en Norvège sur des véhicules à ordures, des camions bennes et des tracteurs de terminal. La compagnie de presque 40 employés basée à Montréal développe ses solutions autour de l'analyse méticuleuse de données opérationnelles collectées en continu depuis 2006. Le système hybride Active Stop-StartTM est l'aboutissement de 10 ans de R&D et d'investissements substantiels. Il permet de couper le moteur lors de l'arrêt du véhicule tout en alimentant les systèmes auxiliaires tels qu'une benne hydraulique ou un air climatisé sauvant énergie, temps moteur et environ 30 tonnes de GES par véhicule par an. Effenco offre le système électrique le plus efficace en termes de coût/tonne de GES évité sur le marché parce que la solution a été personnalisée pour le problème. La valeur ajoutée d'Effenco repose au carrefour de la connaissance poussée des véhicules lourds et de l'imposante base de donnée.

À propos de la BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir l'entrepreneuriat canadien, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Comptant plus de 123 centres d'affaires partout au pays, BDC propose des solutions de financement et des services-conseils aux entreprises de tous les secteurs d'activité. Sa division d'investissement, BDC Capital, offre des services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise. BDC est aussi la première institution financière canadienne à obtenir la certification B Corp. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca.

SOURCE Banque de développement du Canada

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 15:26 et diffusé par :