General Motors Canada fournit une mise à jour sur les possibilités d'emploi pour les travailleurs de l'usine de montage d'Oshawa







GM Canada offrira un soutien financier aux employés pour les aider à se préparer à un nouvel emploi

GM Canada fait l'éloge de ses partenaires éducatifs et des employeurs locaux pour leur soutien et leur leadership

Plus de 2 400 bons emplois offerts par des employeurs locaux, GM Canada et ses concessionnaires

OSHAWA, ON, le 14 déc. 2018 /CNW/ - General Motors du Canada s'est engagé à fournir un soutien financier pour aider ses employés dans leurs efforts de reconversion afin qu'ils soient prêts pour les quelque 2 400 bons emplois qui devraient être disponibles, selon les estimations, dans la région de Durham en 2019 et en 2020.

« Ma priorité est d'avoir un plan de transition pour chaque employé de l'usine de montage d'Oshawa, a déclaré le président et directeur général de GM Canada, Travis Hester. Nous collaborons avec des collèges communautaires, des universités, le gouvernement et tous les employeurs locaux intéressés pour en faire une réalité et nous investirons des millions de dollars de GM Canada pour soutenir cet effort. »

GM Canada a été contacté individuellement par différents employeurs offrant des possibilités d'emploi pour les employés hautement qualifiés de l'usine de montage d'Oshawa. Des foires d'emploi et des programmes de formation ciblés sont en préparation par une coalition de partenaires locaux afin d'aider les travailleurs du secteur automobile à effectuer la transition vers une nouvelle carrière. De plus amples détails concernant le soutien précis de GM Canada et d'autres seront confirmés alors que l'entreprise travaille avec Unifor et ses partenaires.

Depuis l'annonce de la transformation accélérée de General Motors, le 26 novembre, GM Canada et ses partenaires communautaires ont trouvé :

Quelque 300 emplois offerts à des techniciens automobiles dans des établissements concessionnaires GM en Ontario ;

; Quelque 100 emplois offerts dans d'autres installations de GM en Ontario ;

; Quelque 2 000 emplois dans le secteur de l'énergie et d'autres industries de Durham ;

; Une première initiative locale : un guichet unique, confidentiel, sera lancé à la nouvelle année par le collège Durham pour aider les travailleurs de l'automobile à trouver des offres d'emplois, à se renseigner sur de nouvelles carrières et à entreprendre des plans de formation afin de leur assurer une transition en douceur vers une nouvelle carrière. Cette initiative sera suivie par d'autres outils en ligne visant à aider les travailleurs de l'automobile.

« Les employeurs de la région de Durham le savent aussi bien que nous, ajoute Travis Hester. Les travailleurs de l'usine de montage d'Oshawa sont la référence par excellence en matière de qualité, de productivité et de pratiques innovantes. Ils continueront d'être un pilier de cette communauté alors que notre économie et notre industrie se transforment.

Je tiens tout particulièrement à remercier le président du collège Durham, Don Lovisa, et les nombreux autres établissements d'enseignement de la communauté qui ont collaboré afin de donner une longueur d'avance à nos employés dans leur transition vers une nouvelle carrière, a renchéri M. Hester. »

Plus de 50 % des travailleurs horaires permanents de l'usine de montage d'Oshawa sont maintenant admissibles à la retraite à prestations déterminées de GM Canada, ce qui leur offre la possibilité de prendre leur retraite. L'annonce de novembre de GM a touché 2 600 travailleurs horaires et environ 340 travailleurs salariés ou contractuels à l'usine de montage d'Oshawa. GM Canada continuera de discuter avec Unifor de ses annonces concernant l'usine de montage d'Oshawa.

GM a annoncé son programme mondial de transformation accélérée le 26 novembre qui vide à faire avancer la vision de l'entreprise d'un monde sans collisions, sans émissions et sans embouteillages par une série de mesures de restructuration aux États-Unis, au Canada et dans le monde entier. GM Canada exploite également l'usine de montage CAMI à Ingersoll, en Ontario, l'usine de moteurs et de boîtes de vitesses de St. Catharines et une série croissante de centres techniques canadiens qui mettent au point de nouvelles technologies automobiles révolutionnaires.

SOURCE General Motors du Canada Limitée

Communiqué envoyé le 14 décembre 2018 à 11:13 et diffusé par :