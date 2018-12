Le gouvernement du Canada réaffirme son engagement envers la Davie et ses travailleurs







La Garde côtière canadienne fait un ajout à sa flotte pour la première fois en vingt-cinq ans

LÉVIS, QC, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Nos voies navigables canadiennes jouent un rôle crucial dans notre culture, notre histoire et notre économie. Assurer que ces voies navigables sont sécuritaires et ouvertes pour les entreprises est une priorité pour le gouvernement du Canada. C'est la raison pour laquelle nous veillons à ce que la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement nécessaire pour accomplir tous les jours le travail important en vue de préserver la sécurité des Canadiens et de nos eaux canadiennes.

Aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le secrétaire parlementaire du ministre des Finances, le député de Louis-Hébert Joël Lightbound ont annoncé que le premier des trois brise-glaces moyens récemment confiés au Chantier Davie par la Garde côtière canadienne s'appellera le NGCC Captain Molly Kool. L'expertise et le talent des travailleurs du Chantier Davie étaient à l'honneur lors de cet événement qui soulignait la première mise à flot d'un nouveau brise-glace de la Garde côtière en vingt-cinq ans.

Les ministres et le secrétaire parlementaire ont d'ailleurs profité de l'occasion pour visiter le chantier et rencontrer les travailleurs afin de réitérer l'importance du chantier Davie pour l'industrie de construction navale canadienne.

Les trois brise-glaces moyens récemment acquis par la Garde côtière feront l'objet de travaux de restauration et de conversion au Chantier Davie, à Lévis, Québec, afin qu'ils soient conformes aux normes réglementaires du Canada et aux normes opérationnelles de la Garde côtière avant leur entrée dans la flotte.

Le premier navire permettra à la Garde côtière de fournir des services essentiels pendant la saison hivernale à venir, tandis que les deux autres subiront des projets de restauration.

La capitaine Myrtle ou « Molly » Kool, qui a donné son nom au premier brise-glace, a été la première femme capitaine au long cours en Amérique du Nord. Myrtle Kool, connue de tous sous le nom de Molly, est née en 1916 à Alma, au Nouveau-Brunswick. En 1937, elle a été la première femme en Amérique du Nord à devenir capitaine de navire breveté et, en 1939, elle a obtenu son brevet de capitaine côtier.

Le NGCC Captain Molly Kool fait partie de la flotte nationale de la Garde côtière, qui est chargé de missions de déglaçage dans le Canada atlantique, le fleuve Saint-Laurent, la région des Grands Lacs, et les régions de l'Arctique. Ce brise-glace est le tout dernier bien acquis par la Garde côtière, déployé pour aider à assurer la sécurité des voies navigables canadiennes et de ceux qui en dépendent, tant à des fins récréatives que commerciales.

Citations

« Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le NGCC Captain Molly Kool dans la flotte de la Garde côtière canadienne. Ce brise-glace fournira un soutien essentiel à l'industrie du transport maritime, tout en assurant la sécurité des Canadiens le long de nos voies navigables. Les Canadiens peuvent être fiers des hommes et des femmes de notre Garde côtière et du travail important qu'ils accomplissent d'un océan à l'autre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne



« Le NGCC Captain Molly Kool constitue un ajout important et absolument essentiel à la flotte de la Garde côtière canadienne. Félicitations aux travailleurs si talentueux du chantier Davie pour leur excellent travail qui a permis de mettre ce navire en service pour la saison de déglaçage à venir. Ce projet témoigne une fois de plus de l'appui qu'apporte la Stratégie nationale de construction navale aux emplois et à la prospérité au sein des collectivités de tout le Canada, y compris ici au Québec. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Je suis fier d'être ici avec ma collègue, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, et mon collègue secrétaire parlementaire du ministre des Finances et député de Louis-Hébert, afin de souligner l'excellent boulot effectué par les travailleurs de Chantier Davie sur le NGCC Captain Molly Kool. L'importance de la Davie pour l'industrie de construction navale canadienne et pour l'économie de notre région est indéniable. La grande qualité des travaux de restauration et de conversion effectués sur le NGCC Captain Molly Kool démontre une fois de plus que le savoir-faire de nos travailleurs est exceptionnel. Ensemble, nous pouvons envisager l'avenir avec confiance. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref

Le NGCC Captain Molly Kool mesure 93,7 mètres de long et 18 mètres de large. Il est classé comme brise-glace moyen et peut maintenir une vitesse de 3 noeuds dans des glaces d'un mètre d'épaisseur.

mesure 93,7 mètres de long et 18 mètres de large. Il est classé comme brise-glace moyen et peut maintenir une vitesse de 3 noeuds dans des glaces d'un mètre d'épaisseur. En plus du déglaçage, le navire appuiera d'autres programmes de la Garde côtière, comme les programmes de recherche et sauvetage, et d'intervention environnementale.

Les brise-glaces sont essentiels aux services de la Garde côtière et à la sécurité des navigateurs, à la protection des eaux côtières, et au transport efficace des personnes et des marchandises sur les voies navigables du Canada

Fiche d'information

Capitaine Molly Kool

La capitaine Myrtle « Molly » Kool (1916-2009) a été une pionnière dans l'histoire maritime du Canada. Première femme en Amérique du Nord à devenir capitaine de navire brevetée, Madame Kool a contribué à paver la voie des futures générations de femmes dans son domaine de compétences. Née dans une famille de marins à Alma, au Nouveau-Brunswick, elle a embarqué sur un bateau dès sa plus tendre enfance, sur lequel elle a bâti sa carrière et sa réputation de navigatrice courageuse et intrépide.

Madame Kool a passé la plus grande partie de son enfance à bord du navire de son père, le Jean K, où elle livrait des cargaisons provenant de navires ancrés en eaux profondes vers des ports du littoral de la baie de Fundy. Madame Kool désirait obtenir ses brevets et certificats de navigation. Elle a donc soumis sa demande d'inscription à l'école de la marine marchande de Saint John, qui s'est soldée par un refus. Néanmoins, elle a persévéré et a obtenu son brevet d'officier de pont en 1937. Elle a obtenu d'autres brevets comme le brevet de maître des eaux côtières en 1939 du Merchant Marine Institute, à Yarmouth (Nouvelle-Écosse). La remise de ce brevet a permis d'ajouter le pronom « she » dans la version anglaise de la Loi sur la marine marchande du Canada qui jusque-là, ne parlait des marins qu'au masculin.

Désormais autorisée à naviguer à titre de capitaine dans les eaux côtières, Mme Kool a reçu des mains de son père le Jean K, navire dont elle a été la capitaine pendant les cinq années suivantes. C'est pendant cette période qu'elle a bâti sa réputation de navigatrice courageuse et intrépide. Elle a passé des années à naviguer sur les eaux traîtresses de la baie de Fundy, célèbre pour ses marées les plus hautes du monde. Elle a dû faire face à la pluie, au brouillard et à la glace pendant que son navire transportait des marchandises sur toute la côte Est, parfois aussi loin au sud que Boston. Grâce à son travail acharné, à son leadership et à sa détermination, Mme Kool a gagné le respect de ses collègues masculins qui, à ce moment-là, constituaient la grande majorité de la communauté du personnel maritime et de la marine marchande.

Après la vie en mer, Mme Kool a déménagé dans le Maine où elle s'est mariée et a passé le reste de sa vie. Ses cendres ont été dispersées dans la baie de Fundy, près de son lieu de naissance et là où elle a grandi.

Décembre 2018

Fiche d'information

Brise-glaces

La Garde côtière canadienne assume un large éventail de responsabilités partout au Canada, y compris le déglaçage, la recherche et le sauvetage, les aides à la navigation et l'intervention environnementale, et elle compte sur l'équipement nécessaire pour effectuer son travail toute l'année. En août 2018, le chantier Davie, de Lévis (Québec), a obtenu un contrat de 610 millions de dollars pour l'acquisition de trois brise-glaces provisoires pour la Garde côtière.

Les brise-glaces constituent une composante essentielle de la flotte de la Garde côtière et fournissent des services de déglaçage afin d'assurer une navigation sécuritaire, de prévenir les embâcles et les inondations et d'entretenir les routes de navigation. De décembre à mai, les brise-glaces sont en service dans le Canada atlantique, le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs, et dans l'Arctique de mai à novembre. Ils sont équipés pour appuyer de multiples programmes de la Garde côtière, y compris la recherche et le sauvetage, les aides à la navigation et l'intervention environnementale.

Le premier de trois nouveaux brise-glaces a été nommé le NGCC Captain Molly Kool en l'honneur de la première femme capitaine au long cours en Amérique du Nord. Myrtle Kool, connue sous le nom de Molly, est née en 1916 à Alma, au Nouveau-Brunswick. En 1937, elle a été la première femme en Amérique du Nord à devenir capitaine de navire brevetée et, en 1939, elle a obtenu son brevet de maître des eaux côtières.

Le port d'attache du NGCC Captain Molly Kool sera à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce navire contribuera à assurer la continuité des services de la Garde côtière pendant que d'autres navires de la flotte feront l'objet de travaux de radoub et de prolongement de vie. Les deuxième et troisième navires viendront s'ajouter à la flotte dès leur acceptation durant l'automne 2019 et l'été 2020, respectivement.

À propos du NGCC Captain Molly Kool

Le navire mesure 93,7 mètres de longueur et 18 mètres de largeur. Il est classé comme brise-glace moyen et peut maintenir une vitesse de 3 noeuds dans des glaces jusqu'à 1 mètre d'épaisseur.

Le NGCC Captain Molly Kool a une puissance totale de 18 278 chevaux et est équipé de deux hélices et de deux gouvernails à l'arrière, offrant au navire une grande manoeuvrabilité.

a une puissance totale de 18 278 chevaux et est équipé de deux hélices et de deux gouvernails à l'arrière, offrant au navire une grande manoeuvrabilité. Le navire a une vitesse de croisière de 12 noeuds et une vitesse maximale de 16 noeuds.

Le NGCC Captain Molly Kool peut fonctionner en continu sans ravitaillement pendant environ 25 jours et compte 19 membres d'équipage.

Décembre 2018

