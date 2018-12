Facturation des services de police - 33,1 M$ pour les municipalités desservies par la SQ : une bonne nouvelle pour le comté de Papineau

Une entente de principe est survenue le 13 décembre entre le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), qui représente les professionnelles et professionnels de Revenu Québec, et la partie patronale. Les membres...

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont signé aujourd'hui la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal. Le...