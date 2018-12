Le gouvernement du Canada finance un projet de la section locale 736 d'Ironworkers pour aider les apprentis du sud de l'Ontario







ANCASTER, ON, le 14 déc. 2018 /CNW/ - Les changements dans l'économie du pays, y compris la croissance économique récente et les pressions démographiques, comme le vieillissement de la main-d'oeuvre et l'innovation technologique, ont fait augmenter la demande à l'endroit des gens de métier qualifiés. Le gouvernement reconnaît la nécessité de veiller à ce que les Canadiens, notamment ceux qui appartiennent à des groupes clés confrontés à des obstacles à la réussite dans les métiers, aient la possibilité d'explorer les métiers spécialisés et de se préparer à en occuper un.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, a annoncé, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, l'octroi d'un financement de plus de 285 000 $ à la section locale 736 d'Ironworkers pour son projet « Welder Training and Testing Capacity Increase ».

Cet investissement, financé grâce au Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, aidera la section locale 736 à acheter de l'équipement (remorque de soudage mobile pour la formation, machines à souder et presse au sol) et à former des apprentis issus de groupes clés et confrontés à des obstacles, comme les femmes, les Autochtones et les nouveaux arrivants. En donnant aux apprentis l'accès au même équipement que celui utilisé dans l'industrie, la section locale 736 créera un bassin de gens de métier qualifiés provenant de divers endroits en Ontario, dont Niagara Falls, St. Catherines, Welland, Hamilton, Kitchener, Waterloo, Goderich et Ingersoll.

Afin d'aider davantage les groupes sous-représentés dans les métiers, le gouvernement a annoncé trois nouvelles initiatives dans le budget de 2018 :

46 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, puis 10 millions par année subséquente, pour le nouveau Programme de préparation à la formation d'apprentis;

près de 20 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, pour la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes. Il s'agit d'un projet pilote qui versera une nouvelle subvention imposable de 3 000 $, par année ou niveau, dans un métier désigné Sceau rouge admissible à prédominance masculine, et ce, pour les deux premières années de formation, jusqu'à concurrence de 6 000 $ par personne. Ce financement, conjugué à la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti, qui s'élève à 2 000 $, permettra aux apprenties de recevoir jusqu'à 8 000 $ au cours de leur formation.

10 millions sur trois ans, à compter de 2018-2019, pour le nouveau Fonds pour les femmes en construction, qui appuiera des projets basés sur des modèles existants et éprouvés pour inciter les femmes à faire carrière dans les métiers (mentorat, encadrement et soutien personnalisé).

À mesure que l'économie canadienne continue de croître et d'engendrer de bons emplois bien rémunérés, le gouvernement veillera à ce que les Canadiens profitent de ce succès.

Citations

« La réussite future de notre pays dépend de la mise en place d'une économie aussi inclusive qu'innovante. Notre gouvernement est fier de ce projet, qui aidera les apprentis en Ontario, surtout ceux qui sont confrontés à des obstacles les empêchant d'occuper des métiers spécialisés et d'y réussir, à entreprendre une carrière passionnante et bien rémunérée dans les métiers. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Le projet permettra de constituer un bassin de gens de métier qualifiés et prêts à travailler qui seront mieux outillés pour occuper les emplois à forte demande à Hamilton et dans le reste du Canada. En créant une main-d'oeuvre qualifiée, diversifiée et inclusive, notre gouvernement renforce la classe moyenne et crée un pays plus prospère. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

« Ironworkers offre la meilleure formation pour développer les compétences requises dans les chantiers. En achetant du nouveau matériel moderne, grâce au Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, la section locale 736 d'Ironworkers aide nos apprentis à suivre leur formation technique, leur permettant ainsi de faire partie d'un bassin de compagnons certifiés prêts à participer au marché du travail de Hamilton et d'ailleurs. »

- Steven E. Pratt, président, Ironworkers, section locale 736

Les faits en bref

Près d'un travailleur canadien sur cinq est représenté dans les métiers spécialisés. À la fin de 2017, on comptait 309 441 apprentis inscrits dans l'ensemble du Canada (Système d'information sur les apprentis inscrits de 2017).

(Système d'information sur les apprentis inscrits de 2017). Les femmes représentent 9 % des apprentis dans les métiers désignés Sceau rouge, et seulement 5 % des apprentis si l'on ne tient pas compte des métiers dits « traditionnels » (coiffeur/coiffeuse, cuisinier/cuisinière et boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière) [Système d'information sur les apprentis inscrits de 2017].

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical prévoit 25 millions de dollars par année pour appuyer la formation des apprentis en milieu syndical, l'innovation et les partenariats améliorés dans les métiers désignés Sceau rouge.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé trois initiatives visant à soutenir les Canadiens confrontés à des obstacles dans les métiers : la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes, le Programme de préparation à la formation d'apprentis et le Fonds pour les femmes en construction.

Liens connexes

Document d'information

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, annoncé dans le budget de 2016, cible les métiers désignés Sceau rouge et repose sur des partenariats diversifiés avec de nombreux intervenants. Le programme vise à :

aider à améliorer la qualité de la formation grâce à des investissements dans l'équipement;

soutenir des approches novatrices et l'établissement de partenariats avec d'autres intervenants;

réduire les obstacles qui empêchent les groupes clés comme les femmes et les Autochtones de faire carrière et de réussir dans les métiers.

Le programme est ouvert à tous les syndicats, y compris ceux qui n'offrent pas de formation reconnue par les provinces et les territoires comme une formation technique d'apprenti et ceux qui ne gèrent pas de centre de formation. Il comporte deux volets.

Le premier volet aide les syndicats à acheter de nouveaux équipements de formation modernes. L'évolution constante de la technologie exerce une pression sur les fournisseurs de formation, qui doivent s'assurer que les apprentis acquièrent les compétences requises en milieu de travail.

Le second volet soutient principalement des approches novatrices visant à éliminer les obstacles qui nuisent à l'atteinte de résultats en matière d'apprentissage, y compris ceux qui empêchent certains groupes clés comme les femmes et les Autochtones de faire carrière et de réussir dans les métiers. Ce volet est ouvert à un éventail d'intervenants et de partenaires, mais les syndicats doivent être impliqués à titre de responsables de projet ou de partenaires.

Le gouvernement du Canada investit considérablement dans la formation en apprentissage en accordant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt et des prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe et en soutenant le programme Sceau rouge. Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires à harmoniser les exigences de la formation en apprentissage dans certains métiers désignés Sceau rouge.

