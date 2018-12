Dragonfly Therapeutics annonce l'octroi d'une licence à Celgene pour les deux premiers médicaments candidats d'immunothérapie TriNKETtm







Celgene obtient la licence de deux médicaments candidats d'immunothérapie TriNKETtm conçus par Dragonfly pour 24 millions de dollars et devra aussi verser des paiements d'étape et des redevances

WALTHAM, Massachusetts, 14 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly » ou la « société »), a annoncé aujourd'hui avoir octroyé une licence pour deux médicaments candidats d'immunothérapie TriNKETtm à Celgene Corporation et ses sociétés affiliées (« Celgene ») pour 12 millions de dollars chacun plus des paiements d'étapes et des redevances futures. Les licences représentent les deux premières de quatre cibles d'intérêt qui visent le cancer hématologique et qui sont issues de la collaboration des sociétés en juin 2017. L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la nouvelle récente de l'expansion de la collaboration de juin 2017 fournissant à Celgene l'option de demander la délivrance de licences de produits pour quatre cibles additionnelles, portant à huit le nombre total de cibles de collaboration entre les sociétés.

« Ces licences donnent à Celgene des droits de propriété intellectuelle mondiaux exclusifs pour les deux premiers produits développés pour Celgene utilisant la technologie TriNKET de Dragonfly », a déclaré Rupert Vessey, FRCP DPhil, président chargé de la recherche et du développement précoce chez Celgene Corporation. « D'après les indications que nous avons pu observer, nous croyons que ces médicaments candidats TriNKET offrent une excellente occasion d'aider les patients atteints de cancer en proposant un nouveau mécanisme d'action pour l'oncologie immunitaire. »

« Celgene est enthousiasmé par le potentiel que représentent ces premiers médicaments candidats TriNKET », a déclaré le Dr Robert Hershberg, titulaire d'un doctorat, responsable du développement commercial et des alliances mondiales de Celgene. « Bien qu'aucun nouveau mécanisme ne puisse être prouvé jusqu'à ce qu'il soit pleinement validé cliniquement, nous sommes très heureux de l'opportunité qu'offrent ces médicaments candidats TriNKET en ce qui concerne les immunothérapies pour les patients. »

« Nous sommes ravis de confier deux médicaments candidats TriNKET très prometteurs à Celgene et enthousiastes de les voir les faire progresser », a commenté Bill Haney, PDG de Dragonfly. « L'équipe de Celgene a été un partenaire de collaboration fantastique au cours des 18 derniers mois et nous avons hâte de poursuivre nos efforts pour proposer de nouveaux traitements potentiels d'immuno-oncologie aux patients atteints de cancer ».

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics s'engage à découvrir, développer et commercialiser des traitements utilisant sa nouvelle technologie TriNKETtm afin d'exploiter le système immunitaire inné de l'organisme pour apporter aux patients des traitements révolutionnaires contre le cancer.

