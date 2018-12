Projet de gaz naturel liquéfié Kwispaa - Période de consultation publique







OTTAWA, le 13 déc. 2018 /CNW/ - L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a entamé une évaluation environnementale fédérale pour le projet de gaz naturel liquéfié Kwispaa , une installation d'exportation de gaz naturel liquéfié située à Sarita Bay, 10 kilomètres au nord-est de Bamfield, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à formuler des commentaires à propos des composantes de l'environnement sur lesquelles ce projet est susceptible d'avoir des effets et sur les éléments à examiner durant l'évaluation environnementale, tels qu'ils sont décrits dans les lignes directrices provisoires relatives à l'étude d'impact environnemental (EIE) . Après avoir tenu compte des commentaires reçus, l'Agence rédigera la version définitive des lignes directrices et la remettra au promoteur, Kwispaa LNG (CF) Limited Partnership.

Il s'agit de la deuxième des quatre occasions offertes au public de formuler des commentaires sur l'évaluation environnementale de ce projet.

Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics. Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles doivent être envoyés au plus tard le 16 janvier 2019 à :

Projet de gaz naturel liquéfié Kwispaa

Agence canadienne d'évaluation environnementale

410-701, rue Georgia Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1C6

Téléphone : 604-666-2431

Courriel : CEAA.Kwispaa.ACEE@canada.ca

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @ACEE_CEAA

SOURCE Agence canadienne d'évaluation environnementale

Communiqué envoyé le 13 décembre 2018 à 14:22 et diffusé par :